“CELESTE” SBIADITO – IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO HA NEGATO A FORMIGONI L’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL COMIZIO PER IL NO AL REFERENDUM A MILANO. MA PER L’EX PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA AI DOMICILIARI C’È UNA PICCOLA BUONA NOTIZIA: GLI SARANNO CONCESSI 45 GIORNI DI LIBERAZIONE ANTICIPATA CHE SPETTANO AI DETENUTI OGNI SEI MESI SCONTATI IN BUONA CONDOTTA. LA PENA RESIDUA SCENDEREBBE SOTTO I 4 ANNI E POTRÀ CHIEDERE L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

Andrea Senesi per il “Corriere della Sera”

Dovrà rinunciare al suo primo ritorno in piazza con un ruolo attivo in una manifestazione politica Roberto Formigoni. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, infatti, gli ha negato l'autorizzazione a partecipare come oratore alla maratona per il No al referendum sulla riduzione dei parlamentari organizzata dai Radicali per sabato.

«Incredibile: è ai domiciliari e va a fare comizi durante l'ora di permesso», aveva twittato indignato il capo politico del M5S Vito Crimi. I giudici ritengono inopportuna la presenza a una kermesse politica di un detenuto che sta scontando la condanna per corruzione a 5 anni e 10 mesi di reclusione per la vicenda Maugeri in detenzione domiciliare, condizione in cui deve rispettare una serie di prescrizioni, tra cui la possibilità di uscire dalle 10 alle 12 per le esigenze legate alla vita quotidiana, come la spesa o andare dal medico.

Eccezionalmente il detenuto può chiedere di essere autorizzato per altre attività, come l'ex governatore ha fatto ieri quando il suo nome già compariva tra gli oltre sessanta oratori che si sono dati appuntamento in piazza San Babila. Formigoni, però, ha ricevuto anche una buona notizia: la concessione dei 45 giorni di liberazione anticipata che spettano ai detenuti ogni sei mesi scontati in buona condotta.

La pena residua scenderebbe così sotto i 4 anni consentendogli di chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali (un anno fa, in un'intervista al Corriere , aveva espresso il desiderio, nel caso, di riprendere il volontariato che faceva al Piccolo Cottolengo Don Orione, dove insegnava italiano a sei suore straniere che assistono anziani e disabili).

Sabato l'ex presidente della Lombardia non potrà essere in piazza San Babila, dunque. Secondo Lorenzo Lipparini, esponente dei Radicali e assessore della giunta di Beppe Sala, «è imbarazzante che si sia voluto polemizzare sulle persone e non sulle ragioni del No al referendum. In ogni caso se Formigoni vorrà recapitarci un messaggio con il suo pensiero, lo leggeremo sabato in piazza».

