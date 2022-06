AVVISATE BONAFEDE, FICO E PAOLETTA TAVERNA: GRILLO NON VUOLE DEROGHE AI DUE MANDATI – BEPPE-MAO HA PARLATO AI DEPUTATI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE E HA CONFERMATO LA “FORTE INDICAZIONE” A FAR RIMANERE IL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO: DEVE RESTARE “E UN TEMA IDENTITARIO IMPRESCINDIBILE E SENZA DEROGHE”. IN QUANTI PASSERANNO CON DI MAIO PER ESSERE RIELETTI?