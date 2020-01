“A UN CERTO PUNTO DOVEVAMO SCEGLIERCI DI NUOVO. O SEPARARCI” - LILIANA SEGRE RACCONTA A FABIO FAZIO LA CRISI CON IL MARITO CHE NEL 1979 SI CANDIDÒ CON IL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO: “IO HO MOLTO SOFFERTO E CI FU UNA GRANDE CRISI. IO MISI MIO MARITO E ME SULLO STESSO PIANO. MA LUI PER AMORE NEI MIEI CONFRONTI RINUNCIÒ ALLA POLITICA. E IO APRII LE BRACCIA A UN AMORE RITROVATO” - VIDEO

liliana segre a che tempo che fa 2

1 – IL MARITO DELLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE SI CANDIDO’ ALLA CAMERA NEL 1979 CON IL MSI DI ALMIRANTE

liliana segre a che tempo che fa 3

2 – «MIO MARITO A DESTRA? PER RESTARE CON ME RINUNCIÒ ALLA POLITICA»

Da “il Giornale”

giorgio almirante

«Mio marito, che era stato uno che aveva scelto due anni di internamento pur di non aderire alla Repubblica sociale, vedendo molto disordine, per un certo periodo aderì a una destra in cui c'era anche Almirante. lo ho molto sofferto e ci fu una grande crisi. A un certo punto misi mio marito e me sullo stesso piano e dovevamo sceglierci di nuovo. O separarci»

La senatrice Liliana Segre, ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa», racconta commossa l'episodio della sua vita privata anticipato dal «Giornale». Dopo la crisi, ricorda, il ritrovarsi: «Lui rinunciò per amore nei miei confronti a una eventuale carriera politica. E io aprii le braccia a un amore ritrovato e fummo insieme per altri 25 anni».

liliana segre a che tempo che fa

Quanto al razzismo e all'antisemitismo, la Segre ha osservato: «Ci sono sempre stati, adesso quei sentimenti si possono di nuovo esprimere. Sono stati sdoganati». E sulla scorta che le è stata assegnata dopo le minacce ricevute: «Fra quei meravigliosi ragazzi (gli agenti sempre con lei, ndr) e i miei nipoti c'è poca differenza per me Sono la nonna della mia scorta»

IL MANIFESTO ELETTORALE DI GIORGIO ALMIRANTE GIORGIO ALMIRANTE E DONNA ASSUNTA Giorgio almirante con fini liliana e alberto segre