6 ott 2024 18:15

“UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO È PIÙ CHE MAI NECESSARIO” – SERGIO MATTARELLA PER L’ANNIVERSARIO DEL MASSACRO IN ISRAELE DEL 7 OTTOBRE INVOCA LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI ANCORA IN MANO AI TERRORISTI DI HAMAS E LA FINE DELLA GUERRA A GAZA, MA CHIEDE DI FAR LAVORARE ANCHE LA DIPLOMAZIA: “OCCORRE UNA DEFINITIVA SOLUZIONE NEGOZIATA PER I DUE STATI” – “A UN ANNO DI DISTANZA DAL BARBARO ATTACCO, GRANDE È LA VICINANZA E LA SOLIDARIETÀ AL POPOLO ISRAELIANO…”