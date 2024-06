“CON CHE FACCIA BONELLI E FRATOIANNI TORNERANNO A INVOCARE LO SGOMBERO DI CASAPOUND?” – MARCO TRAVAGLIO INFIOCINA I DUE SINISTRATI CHE HANNO CANDIDATO LA “CACCIATRICE DI NAZISTI”, E “OCCUPATRICE” DI CASE ALTRUI, ILARIA SALIS: “SE QUALCHE PICCHIATORE FASCISTA ITALIANO FOSSE ARRESTATO IN GIRO PER L’EUROPA PER AVER MENATO MANIFESTANTI DI SINISTRA E FDI O LA LEGA LO FACESSERO ELEGGERE PER FARLO EVADERE, DA CHE PULPITO L’OPPOSIZIONE CONTESTEREBBE LA FOLLIA DI CANDIDARE IMPRESENTABILI PER MERITI PENALI?"

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

fratoianni bonelli

[…] il berlusconismo di sinistra che ha portato Fratoianni e Bonelli a far eleggere spensieratamente Ilaria Salis e poi a sposarne l’apologia delle occupazioni abusive di case popolari, fino a proporne la depenalizzazione, rischia di disarmare le opposizioni sul tema cruciale della legalità.

I reati non sono tutti uguali, né tutti immorali: chi non ha un tetto e viola le legge per averne uno (ma non è il caso della Salis, che pure deve all’aler 90 mila euro di indennità per un immobile occupato) non è un mascalzone.

Ma i leader di Avs dovrebbero spiegare alla loro eurodeputata che non è più una semplice attivista del movimento pro casa: ora rappresenta il popolo italiano in Europa per fare e cambiare le leggi, non per istigare a infrangerle.

ILARIA SALIS

E le leggi che impongono agli indigenti di mettersi in fila per le case popolari secondo graduatorie basate sulle reali esigenze di ciascuno non le ha fatte il fascismo, né Orbàn: le ha fatte uno Stato democratico che […] non può tollerare le scorciatoie di minoranze prepotenti o violente armate di tronchesi o grimaldelli che passano davanti a tanta brava gente in attesa da anni, per prendersi ciò che non è loro […].

Sennò chi rispetta le regole e aspetta pazientemente le liste d’attesa passa per fesso. Le procedure di assegnazione sono lente, inique e inefficienti? I parlamentari vengono eletti e profumatamente pagati per renderle spedite, eque ed efficienti: non per legalizzare l’illegalità di chi le calpesta.

ILARIA SALIS ARRIVA A CASA A MONZA

Con che faccia Fratoianni e Bonelli torneranno a invocare (come fino a ieri) lo sgombero di Casapound dall’edificio occupato a Roma? Diranno che le occupazioni abusive possono farle solo i centri sociali amici loro e quelli di destra no?

E, a proposito di doppiopesismi: se qualche picchiatore fascista italiano fosse arrestato in giro per l’europa per aver menato manifestanti di sinistra e FDI o la Lega lo facessero eleggere per farlo evadere, da che pulpito l’opposizione contesterebbe la follia tutta berlusconiana di candidare impresentabili per meriti penali e spacciare i voti per un lavacro che cancella i reati? […]

ilaria salis ILARIA SALIS ARRIVA A CASA A MONZA ILARIA SALIS A MONZA ILARIA SALIS IN AUTO ilaria salis ANGELO BONELLI - NICOLA FRATOIANNI ilaria salis in tribunale 3 GIORGIA MELONI E LE DIFFERENZE TRA CHICO FORTI E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA ilaria salis sul balcone ROBERTO E ILARIA SALIS BONELLI FRATOIANNI ilaria salis in tribunale 2 ilaria salis in tribunale 4 ilaria salis ILARIA SALIS bonelli fratoianni salis FRATOIANNI E BONELLI - MEME BY OSHO