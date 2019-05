“E CHE SARÀ MAI, AL BANO E ROMINA?” – RENZI E CALENDA SONO TORNATI AMICI E SI SCAMBIANO BATTUTINE AMMICCANTI SU TWITTER IN VISTA DELLA “REUNION” DI LUNEDÌ A MILANO – MATTEUCCIO ALLUDE AI DUE CANTANTI E CARLETTO PRECISA SUBITO: “IO SONO AL BANO” – IL SENATORE DI RIGNANO SARÀ PRESENTE ANCHE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI “MILLENNIALS”: HA DECISO DI METTERE LA FACCIA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD DI ZINGARETTI O VUOLE SOLO FARGLI PERDERE LE ELEZIONI?

"Tenetevi liberi per lunedì sera a Milano. In programma 'reunion' storica". A fare l'annuncio è stato lo stesso Carlo Calenda, via Twitter, promettendo: "Seguiranno dettagli". La suspense dell'ex ministro, però, è durata poco. Perchè a rovinare la sopresa è stato, a stretto giro, l'altro protagonista della storica 'reunion': Matteo Renzi.

"Addirittura storica? E che sarà mai, Albano e Romina?", ha scritto su Twitter il senatore del Pd replicando a Calenda. E l'ex ministro, di tutta risposta, ha chiosato: "Io sono Albano". Intanto, come al suo solito, Calenda ha animato il dibattito su Twitter sull'appuntamento di Milano. "I pink Floyd?", hanno chiesto al fondatore di Siamo europei a proposito di 'reunion'. "Parecchio meglio", ha risposto Calenda.

Quella di lunedì prossimo non è l'unica occasione in cui Renzi tornerà su un palco 'politico'. L'altro evento a cui prenderà parte il senatore del Pd è la prima assemblea nazionale dei Millenials, in programma sabato 18 a Roma. "Think Europe think Millennials' e il titolo dell'evento che verrà aperto da Renzi e a cui parteciperanno anche Simona Bonafè, Nicola Danti, Luciano Nobili, Anna Ascani e Roberto Pontecorvo, civic leader della Obama foundation.

