tweet su luca morisi indagato 6

Rubio@rubio_chef

La bestiolina che faceva intrippare il capeetANO

@matteosalvinimi

ora adesca ragazzini per vendergli la drogah. Bye bye #Morisi

DanielA@BeJustMe

Aveva lo spacciatore in casa, ma andava a citofonare a casa degli altri. #lega #morisi

Mangino Brioches@manginobrioches

È che a vendere fumo uno poi ci prende gusto. #Bestia #Morisi

tweet su luca morisi indagato 4

Eleonora Camilli@EleonoraCamilli

Il Karma, a volte, è una Bestia #Morisi #Salvini

La prima manina@LaPrimaManina

Sono stata anni a sbattermi il cervello chiedendomi: " Come cazzo fa a scrivere queste cavolate!" #Morisi

la manina@La_manina__

Per la famiglia tradizionale... degli altri.

Contro la droga... ma loro spacciano.

Per la sicurezza... e vanno in giro a sparare alla gente.

Contro ladri e scippatori... e si fottono 49 milioni. Lega: una garanzia!

#Morisi

Loredana@DSLoredana

SALVINI E MORISI CON MITRAGLIETTA

Ecco perché urlano no al referendum sulla cannabis. Bestie. #lega #Morisi #Salvini #bestia

Marco Noel@MarcoNoel19

Vi siete chiesti a chi spacciava la droga #Morisi? Prima agli italiani. #Salvini

tweet su luca morisi indagato 5

Marco Noel@MarcoNoel19

Ecco perché dicevano che #Morisi fosse favorevole alla terza dose. #Salvini

Il Reddito Di Cittadinanza @di_reddito

Ciao @matteosalvinimi, ci dici cosa dovrebbe subire #Morisi secondo il codice penale leghista?

luca morisi

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Stefano Cucchi era un “venditore di morte”, #Morisi un amico che sbaglia a cui tendere la mano. #Salvini

erion buhali@erionbuhali

Chiedete scusa a Stefano Cucchi, è il minimo che potete fare. #Morisi

Cristina Correani@Moonlightshad1

IL POST DI MATTEO SALVINI SU LUCA MORISI

#Morisi non deve chiedere scusa a #salvini, deve scusarsi con tutte le persone che ha offeso, infamato e diffamato quando ha fatto dire a salvini le schifezze più orripilanti perché facevano buon gioco alla propaganda della lega.

A Ilaria Cucchi, ad esempio.

Tommaso Labate@Tommasolabate

È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di Pietro Nenni che Morisi non conosceva o ha ignorato. “A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro… che ti epura”. Legge della politica, della vita.

MATTEO SALVINI E LUCA MORISI MEME

nello scavo@nelloscavo

#Morisi "Chiedo scusa, mi dimetto da ruoli @LegaSalvini Chiede comprensione.

L’uomo l’avrà.

Non la #Bestia che l’ha negata a scartati, abusati, affogati, mai un post per le vittime degli aguzzini #Libia pagati dai governi

Fabio @Iperbole_

tweet su luca morisi indagato 1

Il punto non è che #Morisi pare faccia uso di droghe e sia indagato per vicende simili (se ne occuperà la magistratura). Il punto è che costoro hanno costruito una spietata macchina d'odio le cui vittime finivano per essere schiacciate, anche per una canna. Che ipocriti di merda

? FONTE AUTOREVOLE ?@francotaratufo2

Gli extracomunitari "spacciano" droga. #Morisi "cede" droga. Ecco come i tg leghisti della #Rai presentano la notizia su #Morisi: "Indagato per uso e cessione di droga" Per informazioni rivolgersi:

@RobVicaretti

MATTEO SALVINI E LUCA MORISI

martino mazzonis@minomazz

Divorziano e invocano il sacro cuore di Maria, si drogano ma vogliono in carcere i drogati, usano il lavoro immigrato al nero ma predicano espulsioni, vogliono legge&ordine e presentano candidati che flirtano con la criminalità organizzata. La destra italiana #Morisi #LaBestia

tweet su luca morisi indagato 2

Prugna@opificioprugna

Quindi ogni foto di Salvini col cibo, era dovuta alla fame chimica di Morisi? ( Franca Sartori @Franchi98456948 ) #27Settembre #Bestia #Morisi #LucaMorisi #labestia #Salvini #Lega

Il Triste Mietitore@TristeMietitore

Il verbo di oggi è "Gongolare". #Morisi

