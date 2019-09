“CHI VIVE SPERANDO, MUORE CACANDO” - VITTORIO FELTRI COMMENTA CON IL SOLITO APLOMB LA NOMINA DI ROBERTO SPERANZA AL MINISTERO DELLA SALUTE, CHE PRENDERÀ IL POSTO DI GIULIA GRILLO – BERSANIANO, EX PD PASSATO CON LA BOLDRINI, ROBERTINO È ENTRATO NEL CONTE-BIS IN QUOTA LEU…

Al ministero della Salute arriva Speranza. Chi vive sperando muore cacando. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 4, 2019

"Al ministero della Salute arriva Speranza. Chi vive sperando muore cacando". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ironizza sulla nomina di Roberto Speranza che prenderà il posto di Giulia Grillo. Bersaniano, ex Pd passato a Liberi e uguali con Laura Boldrini, è infatti entrato nell'esecutivo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte in quota Leu, cui spettava un ministero. Sposato, due figli Michele Simon ed Emma Iris, 40 anni, è stato tra gli scissionisti Pd che lasciarono il partito nel 2017 dopo mesi di tensione con la segreteria di Matteo Renzi.

