“CHIEDO UN AMMORBIDIMENTO DELLE REGOLE DI BILANCIO, ALTRIMENTI DOBBIAMO FARE SENZA L’EUROPA E OGNUNO FA PER SÉ” – CONTE BATTE UN COLPO E FA IL DURO IN UN’INTERVISTA ALLA “BILD”: “LA GERMANIA NON HA ALCUN VANTAGGIO SE L’EUROPA SCENDE IN RECESSIONE. NON CHIEDIAMO DI PAGARE I NOSTRI DEBITI, SE NON USIAMO GLI EUROBOND L'UE PERDERÀ COMPETITIVITÀ” – “NON DOBBIAMO ALLA FINE STARCENE LÌ CON LE MANI INCROCIATE: OPERAZIONE RIUSCITA, MA IL PAZIENTE EUROPA È MORTO” – VIDEO

«Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé». Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una intervista alla Bild. Conte ha sollecitato la velocità della reazione: «Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto».

MARK RUTTE ANGELA MERKEL

"La Germania non ha alcun vantaggio se l'Europa scende in una recessione. Le nostre economie devono affrontare questa situazione difficile, la più difficile dalla guerra. Dobbiamo sviluppare strumenti fiscali e di risposta. Non stiamo chiedendo a Germania e Olanda di pagare nostri debiti".

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

Scienziati ed esperti "mi hanno confermato che la curva epidemiologica sta migliorando: quindi l'effetto delle misure sin qui adottate ha un risultato positivo". "Sono fiducioso che proseguendo su questa linea, continueremo ad avere risultati positivi e riusciremo ad uscire da questa fase critica dell'emergenza". Conte ha però ammonito: "Se abbassiamo la guardia, può riprendere" il contagio e quindi "dobbiamo continuare ad operare con questi criteri".

CONTE MERKEL

"L'Italia sta maturando una grande esperienza" nel contrasto al coronavirus, e se si riuscisse ad uscire dalla fase critica è disponibile "ad aiutare altri Paesi".

MERKEL RUTTE

"La delusione non è mia, non del primo ministro Giuseppe Conte, ma di tutti i cittadini. Sono convinto che anche dei cittadini tedeschi, che non hanno alcun vantaggio dal fatto che l'Europa in questo momento non riesca a calibrare, a varare, a adottare una reazione forte, solida e comune". "L'Europa deve rispondere senza se e senza ma, altrimenti i cittadini europei saranno delusi, e ne soffriranno anche i cittadini tedeschi".

"Per non perdere competitività abbiamo bisogno di Eurobond. Noi competiamo con Cina e Stati Uniti: vedete le manovre che hanno messo in campo. Negli Stati Uniti parliamo di una manovra del 13% circa rispetto al Pil. Se l'Europa non agisce, le nostre industrie perderanno competitività a livello globale".

Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista alla Bild.