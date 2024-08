“CHIUNQUE VOGLIA ABBATTERE GLI ALTRI È UN CODARDO” – KAMALA HARRIS DÀ DEL VIGLIACCO A TRUMP, PUR SENZA MAI NOMINARLO. IL TYCOON È NERVOSO PER I SONDAGGI CHE DANNO IN VANTAGGIO LA RIVALE DEMOCRATICA E LA BULLIZZA: “LA SUA NOMINATION È ILLEGITTIMA, NON HA IL VOTO DELLA BASE”. E POSTA UNA FOTO MANIPOLATA DI KAMALA A UNA CONVENTION COMUNISTA - BIDEN E LA SUA VICE IN PRESSING PER LA TREGUA A GAZA, STRACCIATA DA HAMAS: "DOBBIAMO OTTENERLA, NON MOLLIAMO"

Biden, non molliamo, la tregua a Gaza è ancora possibile

joe biden e kamala harris in maryland

(ANSA) - "I negoziati sul cessate il fuoco? Sono ancora in corso, non molliamo, la tregua è ancora possibile": lo ha detto Joe Biden ai reporter a Camp David.

Harris, dobbiamo ottenere tregua e rilascio ostaggi

(ANSA) - "Non parlerò prima di lui, ma vi dirò che queste conversazioni sono in corso, e non molliamo, continueremo a lavorare duramente su questo. Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco, e dobbiamo liberare quegli ostaggi": così Kamala Harris durante un evento elettorale ha risposto ai reporter sui colloqui per Gaza.

Harris suggerisce che Trump sia un 'vigliacco'

(ANSA) - "Negli ultimi anni si è verificato questo tipo di perversione, credo, che suggerisce che la misura della forza di un leader si basa su chi abbatti. Quando ciò che sappiamo è che la vera e reale misura della forza di un leader si basa su chi sollevi. Chiunque voglia abbattere gli altri è un codardo". Lo ha detto Kamala Harris in una sua apparizione elettorale in Pennsylvania, in un riferimento indiretto al suo rivale Donald Trump, che tuttavia non ha indicato per nome.

DONALD TRUMP E LA FOTO MANIPOLATA DI KAMALA HARRIS A UNA CONVENTION COMUNISTA

Trump, convention dem truccata, Harris nominee illegittima

(ANSA) - "Una convention truccata", conseguenza di un "colpo di stato contro Joe Biden": è l'ultimo attacco di Donald Trump alla sua rivale Kamala Harris alla vigilia della kermesse che incoronerà la nominee democratica. Nel suo comizio di ieri sera in Pennsylvania, il tycoon ha contestato nuovamente la legittimità di Harris per essere entrata in gara senza un voto della base, dopo che Biden aveva stravinto le primarie. Un argomento che potrebbe utilizzare per contestare l'esito delle elezioni, se dovesse perdere.

Trump posta foto manipolata con Harris a convention comunista

(ANSA) - Donald Trump cavalca l'accusa contro Kamala Harris di essere una comunista postando su Truth una foto manipolata raffigurante la candidata dem di spalle sul podio della convention di Chicago, davanti ad una platea di delegati in uniforme con bandiere rosse e sullo sfondo una enorme drappo rosso con falce e martello. In un altro posto il tycoon accusa che "il padre della compagna Kamala era un professore di economia marxista. È davvero questo che vogliamo per il nostro Paese? Sarebbe la fine dell''America!".

