“CI ASPETTIAMO UN RIMBALZO GIÀ NEL PROSSIMO TRIMESTRE” - MARIO DRAGHI PRESENTA IL DECRETO SOSTEGNI BIS E SI DICE SODDISFATTO DELLA RIPARTENZA: “LE DECISIONI SONO STATE CORAGGIOSE, SEPPURE CON RISCHIO COME SEMPRE CALCOLATO, E LA RIAPERTURA HA DATO UN MESE IN PIÙ DI SCUOLA AI RAGAZZI” - “LE RIAPERTURE SONO IN GRAN PARTE FRUTTO DELLE VACCINAZIONI. SE C’È UNA COSA DI CUI VADO FIERO È LA STERZATA CHE SI È DATA SULLE CLASSI DI ETÀ. SI È DATA LA PRIORITÀ AI SOGGETTI PIÙ FRAGILI” – VIDEO

MARIO DRAGHI PRESENTA IL DECRETO SOSTEGNI BIS

«Le riaperture sono in gran parte frutto delle vaccinazioni. La logistica sta andando bene e se c’è una cosa di cui vado fiero è la sterzata che si è data sulle classi di età. Si è data la priorità ai soggetti più fragili: due mesi fa la classe 70-79 anni era la categoria meno vaccinata, oggi siamo all’80%».

Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni bis, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Un decreto, ha sottolineato, «diverso dal passato perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma al tempo stesso non lascia indietro nessuno. Assiste e aiuta».

E ancora: «Dobbiamo sconfiggere la pandemia per rilanciare l’economia — ha aggiunto —. Ci aspettiamo un rimbalzo già nel prossimo trimestre. Anche se è ancora presto per parlare di crescita sostenuta: per questa ci sarà bisogno del Pnnr».

Il capo del governo si è detto soddisfatto della ripresa di alcune attività decisa con il decreto di lunedì scorso: «Le decisioni sono state coraggiose, seppure con rischio come sempre calcolato, e la graduale riapertura ha dato un mese in più di scuola ai ragazzi». Ha poi parlato del nuovo decreto e dello stanziamento di 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà. Nel provvedimento sono state inserite 370 mila nuove partite Iva, che beneficeranno quindi di aiuti dallo Stato.

Draghi ha poi sottolineato l’impegno per i giovani, sia sul fronte dell’occupazione, sia sul fronte dell’acquisto della casa: saranno abolite le imposte di registro e sul mutuo e, per quelli che hanno un reddito basso, lo Stato si impegna a garantire l’esposizione bancaria sull’80% del mutuo stesso.

