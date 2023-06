“CI FERMEREMO SOLO QUANDO L’UCRAINA VINCERÀ” – VOLODYMYR ZELENSKY È IN MOLDAVIA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DELLA COMUNITÀ POLITICA EUROPEA E CHIUDE (DI NUOVO) ALL’IPOTESI DI UN CESSATE IL FUOCO. ANZI, RILANCIA: “STIAMO SVILUPPANDO UNA COALIZIONE DI JET DA COMBATTIMENTO. IL VERTICE SUL NOSTRO PIANO DI PACE? LO STIAMO ORGANIZZANDO. È IMPORTANTE CHE IL FUTURO DI MOLDAVIA E UCRAINA SIA NELL’UE. SIAMO PRONTI A ENTRARE NELLA NATO…”

volodymyr zelensky con la presidente della moldavia maia sandu

ZELENSKY IN MOLDAVIA ALLA COMUNITÀ POLITICA EUROPEA

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Mimi Castle, in Moldavia, per partecipare alla riunione della Comunità politica europea che racchiude 47 Paesi, inclusi i 27 membri dell'Unione europea, la Gran Bretagna, i Balcani Occidentali, la Turchia e i Paesi del Caucaso.

La presenza di Zelensky è stata tenuta segreta fino all'ultimo per motivi di sicurezza ma nelle ultime ore si erano rincorse, a Chisinau, le voci sul suo arrivo. Zelensky è il primo leader ad arrivare al summit, la cui sessione plenaria inizierà alle 12, prima della Family photo, il momento simbolo del vertice. Una foto in cui ci sarà anche Zelensky.

Nella sala stampa, dove circa 600 giornalisti da tutto il mondo sono arrivati alle primissime ore del mattino, ad un certo punto gli organizzatori del vertice hanno fatto girare un messaggio: "sta arrivando il nostro vicino". Poco dopo Zelesnky è comparso sul red carpet che conduce al Mimi Castle, dove si tiene il summit. Un vertice che si è riunito a meno ad una manciata di chilometri dalla Transnistria, la repubblica autoproclamatasi indipendente ma sotto l'egida proprio della Russia.

volodymyr zelensky con la presidente della moldavia maia sandu

Le presenze confermate alla riunione sono 45. Mancherà il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e i rappresentanti di San Marino. Ci saranno, tra gli altri, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Mark Rutte, Viktor Orban, oltre alla padrona di casa Maia Sandu, al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e all'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell.

ZELENSKY, 'CI FERMEREMO SOLO QUANDO L'UCRAINA VINCERÀ'

(ANSA) - "Ci fermeremo quando vinceremo o quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai cronisti a margine del vertice Epc in Moldavia.

drone esplode vicino al cremlino 5

ZELENSKY, 'STIAMO SVILUPPANDO UNA COALIZIONE DI JET DA GUERRA'

(ANSA) - "Oggi lavoriamo in Moldavia. Partecipazione al vertice della Comunità politica europea. Molti incontri bilaterali. Stiamo sviluppando una coalizione di jet da combattimento e offrendo una coalizione di Patriot. Ue, Nato, formula di pace. Tutto per proteggere il nostro futuro": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che partecipa oggi in Moldavia alla riunione della Comunità politica europea.

putin zelensky

ZELENSKY, VERTICE SU PIANO UCRAINO? LO STIAMO ORGANIZZANDO

(ANSA) - "Siamo nella fase in cui stiamo organizzando questo summit. Il quando dipenderà da alcuni fattori, certamente vogliamo coinvolgere più Paesi possibili, per questo non abbiamo fissato una data". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del summit Epc in Moldavia rispondendo ad una domanda su quando e dove potrebbe tenersi un vertice, la cui ipotesi è stata rilanciata dal Wall Street Journal, su un piano per la pace preparato da Kiev.

volodymyr zelensky con la presidente della moldavia maia sandu

ZELENSKY, IMPORTANTE CHE FUTURO DI UCRAINA E MOLDAVIA SIA IN UE

(ANSA) - "Noi sosteniamo la Moldavia, siamo molto felice di andare verso l'Ue l'insieme e ringrazio i moldavi per aver accolto i nostri rifugiati. Quello che è importante è che il nostro futuro sia nell'Ue. L'Ucraina è pronta per entrare nella Nato quando" l'Alleanza "sarà pronta ad accoglierci. Penso che le garanzie di sicurezza siano importanti non solo per l'Ucraina ma anche per i nostri vicini". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i cronisti a margine del summit della Comunità Politica europea.

MEME ZELENSKY PUTIN vladimir putin volodymyr zelensky