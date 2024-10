“CI HAI TRADITO” - MELONI CONTESTATA A GENOVA DAI BALNEARI - LA SORA GIORGIA E' STATA INTERROTTA DURANTE IL COMIZIO PER MARCO BUCCI. POI L'INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI - LA DUCETTA DELLA GARBATELLA, FINITA IN UN CUL DE SAC, RINGHIA CONTRO LA SINISTRA: “QUANDO CI SIAMO INSEDIATI TUTTI DICEVANO CHE SAREMMO DURATI MASSIMO 6 MESI, POI SI SONO SVEGLIATI TUTTI SUDATI. L’APOCALITTISMO DIFENSIVO L’HANNO INVENTATO LORO, NON GIULI” (MA CHE VOR DI'?) - SALVINI: “SE SIAMO QUI È ANCHE GRAZIE ALLA GESTIONE DI TOTI..." (CHE HA DOVUTO MOLLARE TRAVOLTO DALLA TANGENTOPOLI LIGURE) - VIDEO

https://genova.repubblica.it/cronaca/2024/10/25/video/meloni_bucci_durata_governo-423578045/?ref=RHLF-BG-P1-S1-T1

Meloni,apocalittismo difensivo inventato a sinistra non da Giuli

meloni comizio genova

(ANSA) - A sinistra "ce l'hanno col ministro Giuli per l'apocalittismo difensivo perché in realtà se lo erano inventati loro" Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, leader di FdI, al comizio del centrodestra a Genova, per la chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. "Quando ci siamo insediati tutti dicevano che saremmo durati massimo sei mesi, che sarebbe arrivata la tempesta finanziaria e l'Italia sarebbe andata in default o sarebbe stata totalmente isolata. Poi - ha continuato - si sono svegliati tutti sudati. Oggi dopo due anni, la nazione viene presa come riferimento da molti analisti, elemento che non troverete sulla stampa italiana ma su quella internazionale sì".

Liguria:manifestanti anti-Bolkestein a comizio Bucci

bucci comizio genova

"Chiediamo la corretta applicazione della direttiva e delle sentenze della corte di giustizia europea". Questo lo striscione esposto da alcuni manifestanti dei balneari per protestare contro la Bolkestein. Elvo Alpigiani, della Fiba balneari Confeserventi, spiega che "insieme ad Assoblaneari saremo presenti con delle magliette rosse al comizio finale di Bucci per ricordare le nostre istanze". All'evento sono attesi i big del centrodestra.

MELONI

Da repubblica.it

bucci comizio genova

"Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Noi ci siamo ritrovati ad attraversare una situazione difficile, il centrosinistra pregustava una vittoria schiacciante, poi sono tornati a fare i conti con la realtà. E la realtà è che il centrodestra ha portato" nella regione Liguria, "lo sviluppo. Noi siamo una coalizione compatta, siamo insieme non perché condividiamo un nemico". Sono le parole della premier Giorgia Meloni, a chiusura della kermesse del centrodestra a Genova per sostenere Marco Bucci, candidato governatore della Liguria.

"Abbiamo messo in campo l'uomo migliore", ha osservato. Per Meloni c’è stata una standing ovation appena è salita sul palco. Poi, all'inizio del suo intervento alcuni manifestanti in magliette rosse sono rimasti in piedi in gruppo e la premier ha chiesto loro di risedersi per non bloccare la visuale agli altri. Prima del comizio alcuni manifestanti anti-Bolkestein avevano annunciato: "Saremo presenti con delle magliette rosse al comizio finale di Bucci per ricordare le nostre istanze".

bucci meloni

La manifestazione era stata aperta da Bucci. “Io ci ho messo la faccia _ sono state le sue parole _ non ero nella situazione ideale per farlo ma era mio dovere come cittadino ligure. Statemi vicino, state vicino a tutti noi, a tutti quelli che vogliono la Liguria del futuro. Sono stato coperto da insulti, mi hanno dato del criminale e del cretino, mi hanno detto che racconto menzogne, ma noi andiamo avanti lo stesso, perché questo non è il nostro stile. Quando c'è da dire la verità, diciamo la verità. Quando c'è da dire che le cose non vanno, lo diciamo, quando c'è da dire che le cose vanno bene, lo diciamo con grande umiltà", ha aggiunto. "Il lavoro va fatto il 27 e 28 e sono sicuro che arriveremo alla presidenza della Liguria, ma poi il lavoro prosegue perché vogliamo stare a contatto con la gente. Dobbiamo vincere. State con noi. Forza, andiamo a votare. Ce la faremo!", ha concluso Bucci.

(...)

toti salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, rivendica anche i risultati del governo della Regione precedente, finito con l’inchiesta che ha travolto Giovanni Toti. "Se siamo qua _ ha detto _ e lo dico ai giornalisti, è anche grazie alla gestione di Giovanni Toti, del buon governo, non c'è niente da cancellare. Oggi l'unico protagonista è un altro evangelista e si chiama Marco _ ha scherzato indicando Bucci in prima fila _ complimenti ai liguri, nel 2023 la prima regione italiana per creazione di nuovi posti di lavoro, con un aumento del 72%, è stata la Liguria . Grazie a imprenditori, operai, professionisti, e in piccola parte anche grazie a politica che non ha rotto le scatole a un tessuto sociale che andava avanti".

bucci orlando