11 nov 2022 12:29

“CI SARANNO SICURAMENTE NUOVI PROVVEDIMENTI” – GIORGIA MELONI RINTIGNA E NON ESCLUDE ALTRE MISURE DRASTICHE SUI MIGRANTI. INTANTO I FRANCESI SONO INCAZZATI NERI: “DECIDEREMO MOLTO RAPIDAMENTE SUL DESTINO DEGLI OLTRE 230 MIGRANTI SBARCATI DALLA OCEAN VIKING”. DUE TERZI SARANNO RICOLLOCATI IN NOVE PAESI EUROPEI, TRA CUI GERMANIA E MALTA. QUANDO C’È DA ESSERE SOLIDALI CON PARIGI TUTTI IN RIGA…