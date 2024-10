“CI SONO DOCUMENTI E CHAT SULLE ALTE CARICHE DI FRATELLI D'ITALIA…” – SIGFRIDO RANUCCI A “UN GIORNO DA PECORA” RIVELA ALTRI DETTAGLI DELL’INCHIESTA BOMBA CHE DOMENICA SERA POTREBBE FAR SALTARE IN ARIA LA POLTRONA DI ALESSANDRO GIULI: “È UN NUOVO CASO BOCCIA CHE POTREBBE ESSERE AL MASCHILE. NON RIGUARDA BOCCIA, MA COME MODALITÀ DI OPERAZIONE È UN CASO SIMILE, E RIGUARDA SEMPRE IL MINISTERO DELLA CULTURA, MA SANGIULIANO NON C'ENTRA. A GIULI CONSIGLIO DI GUARDARE INTER-JUVE…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“Quest’anno ‘Report’ dura mezz'ora di più ma non lo abbiamo chiesto noi, lo specifico". Per questo "ci siamo inventati questo Report Lab, coi ragazzi più giovani della redazione, sarà una specie di laboratorio regionale. Se riuscissi a fare qualche punto in più di chi ha milioni di euro di risorse…”

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “A Report quest’anno siamo partiti particolarmente in ritardo - ha aggiunto il conduttore a Radio1 - c’è qualcuno che ha deciso di dare tutto lo spazio del lunedì a Giletti, Giletti ha fatto spostare con la programmazione Iacona, Iacona è venuto davanti a noi e a noi ci hanno spostato come un pacco postale…"

Quindi la colpa è di Giletti o di Iacona? “Giletti ha fatto bene il suo, io avrei chiesto lo stesso. Ma questo lo voglio vedere come un attestato di stima, nel senso ‘dove ci metti ci metti andiamo bene’”. Nel corso di Un Giorno da Pecora, Ranucci ha parlato anche dei risultati raggiunti con le repliche di ‘Report’. “Anche le repliche sono andate molto bene, però sono state tagliate e ancora nessuno mi ha spiegato perché: sono amareggiato”.

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

"A Report faremo una puntata sui proprietari delle squadre di calcio italiane. Quali? Sicuramente sull’Inter, anzi questa inchiesta è in fase di chiusura". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Quale fiore regalerei alla premier per i due anni di governo? “Le regalerei tre rose inglesi, quelle più profumate. Che voto gli darei? Alla Meloni do un otto, al governo invece un 5, i ministri si sono rivelati insufficienti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

(ANSA) - "Sveleremo un nuovo caso Boccia, ma Sangiuliano non c'entra, anzi a Gennaro mando un saluto. È uno dei pochi che sa cosa è la dignità e si è dimesso anche ingiustamente. È una persona che in Rai può dare ancora molto".

Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parlando della prima puntata del programma, in onda domenica 27 ottobre su Rai3, a Un giorno da pecora su Radio1. "È un nuovo caso Boccia che potrebbe essere al maschile, non riguarda Boccia, ma come modalità di operazione è un caso simile - ha rivelato Ranucci -. Riguarda sempre il ministero della Cultura, ma Sangiuliano non c'entra. Ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d'Italia".

I conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, hanno quindi richiamato il titolo di Dagospia, secondo cui l'inchiesta potrebbe portare alle dimissioni del ministro della Cultura Alessandro Giuli. "Non so se potrebbero portare alle dimissioni di Giuli". "Le chat riguardano Giuli?", hanno chiesto ancora.

"Questo non l'ho detto", ha replicato Ranucci. Lauro ha quindi ricordato che quando Giuli ha rimosso il capo di gabinetto Francesco Gilioli, Repubblica ha sostenuto che quest'ultimo avrebbe passato documenti a Report. "A noi non risulta che ci abbia passato documenti - ha risposto Ranucci -. Però da giornalista io chiedo ai miei, nel rapporto di fiducia, chi è la fonte e se uno di loro ha come fonte il capo di gabinetto e non lo rivela questo non lo so. Giuli ha detto che ha delle prove, non se riguardano i rapporti con Report. Se ce l'ha le mostrasse. A noi al momento non risulta".

Quanto alla circostanza che Boccia e i suoi legali avrebbero passato documenti nuovi sulla vicenda Sangiuliano a Report, Ranucci ha ulteriormente negato. "A noi non risulta", ha detto. I conduttori di Un giorno da pecora hanno quindi riproposto le parole di Giuli nel discorso programmatico in Parlamento, in particolare sull' "apocalittismo difensivo".

"Su questo andremo a fondo - ha affermato Ranucci -. Meno male che questo paese ha la memoria corta... Nel 2019 Report parlò del ruolo del ministro Giuli quale estensore del programma elettorale della Lega".

"Giuli può stare tranquillo? Gli consiglia di guardare il programma?", hanno domandato ancora i conduttori. "Gli consiglio di guardare Inter-Juve - ha risposto Ranucci -. Domenica sera c'è pure Inter-Juve, capisce perché sono avvelenato... Comunque, la cosa importante è che le inchieste che mandiamo in onda siano da Report e così è".

