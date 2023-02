“CI VUOLE UNA BELLA FACCIA TOSTA COME QUELLA DI RENZI PER DIRE CHE IL 41 BIS È STATA UNA VITTORIA POLITICA” – IL SENATORE M5S SCARPINATO PRENDE A SCARPATE MATTEUCCIO: “LA LEGGE SUL 41 BIS È UNA LEGGE SPORCA DI SANGUE, VERSATO DA PAOLO BORSELLINO E DAI 5 AGENTI DELLA SCORTA CHE COSTRINSE UN PARLAMENTO RIOTTOSO AD APPROVARE IL 41 BIS. FU UNA VITTORIA DELLO STATO E DELLA SOCIETÀ CIVILE” – LA REPLICA DI RENZI CHE TIRA IN BALLO PALAMARA E IL PRESIDENTE EMERITO NAPOLITANO - VIDEO

Scambio al vetriolo in aula al Senato tra il senatore M5s Roberto Scarpinato, ex pm di Palermo, e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Uno scontro iniziato con l’intervento dell’ex magistrato, dopo l’informativa urgente in Senato sul caso Cospito da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio: «La legge sul 41 bis è una legge sporca di sangue, versato da Paolo Borsellino e dai 5 agenti della scorta che costrinse un Parlamento riottoso ad approvare il 41 bis.

Fu una vittoria dello Stato e della società civile. Ci vuole una bella faccia tosta come quella di Renzi per dire che il 41 bis è stata una vittoria politica». Un affondo che ha scatenato la pronta reazione del leader di Italia Viva, che ha ribattuto: «Il senatore Scarpinato ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta perché si è sentito chiamato in causa sul passaggio del mio intervento in cui dicevo che alcuni magistrati su una presunta trattativa Stato-Mafia hanno costruito una carriera prima in magistratura e poi in politica. Sia messo agli atti che mi riferivo proprio a Scarpinato».

E ancora: «Prima di venire a dare della faccia tosta spieghi le sue strane frequentazioni con Palamara ed il suo atteggiamento folle nelle Istituzioni del Paese, come sa bene il presidente emerito Napolitano. Scarpinato si vergogni».