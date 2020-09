“I CINQUESTELLE SONO UFFICIALMENTE CASTA” - BOTTURA: “NESSUNO PIÙ "RESTITUISCE" ALCUNCHÉ AL FONDO PER PICCOLE MEDIE IMPRESE, MOLTI VEDONO IN CASALEGGIO IL MALE ASSOLUTO SOLO PERCHÉ PRETENDE LA QUOTA PARTE MENSILE, DI MAIO HA PRESO PIÙ VOLI DI STATO CHE BOKASSA AI BEI TEMPI - E POI C'È PASQUALE TRIDICO, IL PRESIDENTE INPS, CHE SI SAREBBE RADDOPPIATO LO STIPENDIO DA 62 MILA A 150 MILA EURO. E QUI L'INDIGNAZIONE DEVE FARSI DEFINITIVA: MA CHE DAVVERO IL PRESIDENTE DELL'INPS PRENDE MENO DI UN COMMESSO DELLA CAMERA?”

Luca Bottura per “la Repubblica”

E quindi quelli della scatoletta di tonno alla fine si sarebbero unti le mani. Nessuno più "restituisce" alcunché al fondo per piccole medie imprese (che nell'immaginario collettivo era finanziato solo dai grillini, invece esiste da tempo e funziona da solo), molti vedono in Casaleggio il male assoluto solo perché pretende la quota parte mensile (siete assunti in una Srl, volete almeno pagare i contributi?), Di Maio ha preso più voli di Stato che Bokassa ai bei tempi (per dove, spesso, non sa). Sono ufficialmente Casta.

All'inizio, per dire, Crimi sembrava un concorrente del Grande Fratello 1: cicciotto, malvestito, trasandato. Tipo me, insomma. Oggi sembra un concorrente del Grande Fratello 1, ma adesso: cioè Rocco Casalino senza le extension.

E poi c'è Pasquale Tridico, il presidente Inps, che si sarebbe raddoppiato lo stipendio da 62 mila a 150 mila euro con esito retroattivo. E qui l'indignazione deve farsi definitiva, monumentale, stentorea: ma che davvero il presidente dell'Inps prende meno di un commesso della Camera? Davvero affidiamo un carrozzone così importante a uno cui pagavamo lo stipendio di un quadro azienda appena assunto? Davvero deleghiamo ruoli cardine per un tozzo (ben farcito) di pane? È una vergogna. Che non sia successo prima, dico.