30 set 2022 10:51

“I CITTADINI EUROPEI STANNO PAGANDO UN SOVRAPPREZZO DELLE SANZIONI PER L'ENERGIA” - VIKTOR ORBAN TORNA A PICCONARE L’UE PER DARE UNA MANO A PUTIN: “A BRUXELLES HANNO MENTITO AL POPOLO EUROPEO QUANDO HANNO AFFERMATO CHE LE SANZIONI NON SAREBBERO STATE ESTESE ALL'ENERGIA E CHE CIÒ AVREBBE PORTATO A UNA RAPIDA FINE DELLA GUERRA IN UCRAINA - LA DOMANDA È SE PEGGIOREREMO ULTERIORMENTE LA SITUAZIONE, VISTO CHE A BRUXELLES SI VOGLIONO INTRODURRE SEMPRE PIÙ SANZIONI"