“I CITTADINI FANNO FILE E FILE AI BLACK FRIDAY, POSSONO FARLE ANCHE PER I TAMPONI” - IL GENERALE FIGLIUOLO QUESTA VOLTA L’HA SPARATA GROSSA: “GIUSTA LA CRITICA, GIUSTO LAMENTARSI, PERCHÉ VORREMMO VIVERE IN UN PAESE PERFETTO, PERÒ C’È GENTE CHE DA DUE ANNI TIRA TUTTI I GIORNI, SE SI È PRESO UN PO’ DI PAUSA ANCHE IL COMMISSARIO SE NE FA UNA RAGIONE” - LUI SE NE FARÀ UNA RAGIONE, GLI ITALIANI MENO: TESTARSI NON È UNA SCELTA MA UN OBBLIGO, SE SI VIENE A CONTATTO CON UN POSITIVO….

francesco paolo figliuolo

(ANSA) - "Bisogna avere tanta pazienza. Spesso i cittadini fanno file e file ai Black Friday per acquistare il capo griffato... Giusta la critica, giusto lamentarsi, perché vorremmo vivere in un Paese perfetto, però c'è gente che da due anni tira tutti i giorni, se si è preso un po' di pausa anche il commissario se ne fa una ragione". Il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi in Piemonte, commenta così le code degli ultimi giorni per i tamponi.

code tamponi farmacia 7

"Ci stiamo organizzando mettendo in campo anche risorse della Difesa e abbiamo undici laboratori in otto regioni - aggiunge il commissario straordinario per l'emergenza Covid -. Stiamo facendo anche ulteriori pensate, ma dobbiamo confrontarci col mondo scientifico. Abbiamo i tamponi Pcr e gli antigenici di ultima generazione. Si guarda anche ai salivari veloci, però c'è la paura dei falsi positivi. Con i mezzi oggi a disposizione faremo il massimo e metteremo in campo tutte le risorse della Difesa per dare un ulteriore supporto al sistema, che sta lavorando".

