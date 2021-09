TERREMOTO ITALIA - LEGA SPACCATA DAI FESTINI DI LUCA MORISI, GIORGETTI CHE SI SMARCA AL VOLO DA SALVINI, M5S NEL CAOS PER IL CASO DI DONNA-CONTE, CALENDA ALLE CALCAGNA DI GUALTIERI, CONTE CHE NON VUOLE DARE A LETTA IL SUO “PACCO” DI VOTI NEI BALLOTTAGGI, RENZI INSEGUITO DALLE PROCURE, MELONI IN CRISI PER LA SCELTA TRAGICA DI MICHETTI - DOPO LE AMMINISTRATIVE LA LEGA ANDRÀ A CONGRESSO E SE SALVINI NON ACCETTERÀ LA LINEA POLITICA MODERATA DI GIORGETTI E GOVERNATORI VERRÀ ACCOMPAGNATO ALLA PORTA - RENZI SI STA ORGANIZZANDO PER FAR NASCERE UN GRUPPONE DI CENTRO CHE VEDE IN PISTA ITALIA VIVA, CALENDA, TOTI, I MINISTRI DI FORZA ITALIA BRUNETTA-CARFAGNA-GELMINI E ALTRI DELL’ALA RIFORMISTA, PER RISULTARE DETERMINANTE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO