“COME AVREBBE DETTO SALVINI: PRIMA GLI ITALIANI” - RENZI HA RIPRESO LA SCENA, GONGOLA E PRENDE IN GIRO IL CAPITONE: “HA FATTO IL PIÙ CLAMOROSO DEGLI AUTOGOL, INSPIEGABILE E INCOMPRENSIBILE" (SENTI CHI PARLA!) – "L’UNICA ALTERNATIVA ERA UN GOVERNO ISTITUZIONALE E ORA CONTA SOLO L’INTERESSE DEGLI ITALIANI. E PRIMA GLI ITALIANI SIGNIFICA…”

Guarda come gongola. Si parla di Matteo Renzi, che dopo aver dato il là alla manovra che sta portando all'inciucio Pd-M5s, è tornato al centro del dibattito politico. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau, intercettato dai microfoni di La7 nel corso della maratona di Enrico Mentana, torna ad attaccare Matteo Salvini: "Ha fatto il più clamoroso degli autogol, inspiegabile e incomprensibile. Ma questo autogol rischiava di distruggere la forza economica dell’Italia, l’unica alternativa era un governo istituzionale", afferma.

Discreta faccia tosta, quella di Renzi: parlare di autogol quando lui, con il celeberrimo referendum, mise sì a segno "il più clamoroso degli autogol". Ma tant'è, successivamente assicura che "non ho dato nessuna garanzia a Salvini, come'è ovvio che sia. Dico solo che ora conta solo l'interesse dell'Italia e degli italiani, come avrebbe detto l’ormai ex ministro dell’Interno: prima gli italiani. E prima gli italiani significa evitare l’aumento dell’Iva", continua a gongolare. La sua ossessione nei confronti del leghista, infine, lo porta a dire che "quel che ha fatto Salvini, che pagherebbe per tornare un mese indietro come nella macchina del tempo e svegliarsi sudato, è inspiegabile, se non con i criteri di un azzardo politico a spese degli italiani", conclude Renzi.

