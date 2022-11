“COME MAI NON VIENE NOMINATO UN PROCURATORE SPECIALE PER INDAGARE SU HUNTER BIDEN, CHE HA PRESO SOLDI DA PAESI STRANIERI?” – DONALD TRUMP S’INCAZZA CON IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA “CORROTTO” CHE, A SUO DIRE, PERSEGUE LUI PER LA STORIA DEI DOCUMENTI CLASSIFICATI CHE CUSTODIVA A MAR-A-LAGO CON LA NOMINA DI UN PROCURATORE SPECIALE E IGNORA LE MALEFATTE DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE – “E’ UN TREMENDO E ORRENDO ABUSO DI POTERE. SONO UNA DELLE PERSONE PIU’ ONESTE E INNOCENTI DEL PAESE”

Trump accusa, niente procuratore speciale per Hunter Biden?

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Parlando dalla sua residenza di Mar-a-Lago Donald Trump ha attaccato il "corrotto dipartimento di giustizia" per la nomina di un procuratore speciale per le inchieste federali in cui e' coinvolto e ha chiesto come mai non e' stato nominato un procuratore speciale anche per indagare su Hunter Biden, il figlio del presidente, che a suo avviso "ha preso soldi da Paesi stranieri".

Riferendosi all'indagine sui documenti classificati che custodiva a Mar-a-Lago, il tycoon ha ricordato l'Emailgate di Hillary Clinton e alcuni presidenti che lo hanno preceduto e che a suo avviso avrebbero portato con se' carte del loro mandato. "Allora avrebbero dovuto essere indagati anche loro", ha detto, mettendo sullo stesso piano pero' vicende diverse dalla sua. Quanto all'indagine sull'assalto al Capitol dopo che aveva invitato i suoi fan a marciare sul Congresso il 6 gennaio 2021, Trump ha definito quello che fu un comizio incendiario "un discorso pacifico e patriottico".

Trump, procuratore speciale terribile abuso di potere

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Un "tremendo" e "orrendo abuso di potere", "l'ultimo di una lunga serie di caccie alle streghe che e' cominciata molto tempo fa": cosi' Donald Trump ha concluso il suo attacco contro la nomina di un procuratore speciale per le inchieste federali in cui e' coinvolto, definendola un esempio dell'uso del dipartimento di giustizia "come strumento di guerra". Il tycoon si e' detto convinto che lo 'special counsel' "non indaghera' in modo imparziale".

Trump, io una delle persone piu' oneste e innocenti del Paese

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Attaccando la nomina di un procuratore speciale per le inchieste federali che lo riguardano, Donald Trump si e' definito "una delle persone piu' oneste e innocenti che ci siano mai state nel nostro Paese". "Pensavo che le inchieste fossero morte", ha proseguito, accusando poi anche Joe Biden di brogli elettorali e corruzione e definendo suo figlio un "tossicodipendente".

