“COMINCIAMO A COSTRUIRE UNA RISPOSTA CHE PERMETTA DI EVITARE LA GUERRA", MACRON INCONTRA PUTIN A MOSCA PER EVITARE L’ESCALATION MILITARE IN UCRAINA – LA SITUAZIONE NON SI SBLOCCA: ENTRAMBI I LEADER NON HANNO NASCOSTO LO SCETTICISMO SULLA POSSIBILITÀ DI SVOLTE SOSTANZIALI O DI TROVARE UNA SOLUZIONE ALLA CRISI RIGUARDO ALL'UCRAINA...