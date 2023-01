“LA CONFERMA DI MAZZOTTA E RIVERA? VEDIAMO…” - INCALZATO DAI CRONISTI, GIORGETTI NICCHIA SUL DESTINO DEL DG DEL TESORO E DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO - COME DAGO-ANTICIPATO, AL POSTO DI ALESSANDRO RIVERA, BALLANO I NOMI DI ANTONIO TURICCHI (CHE GIORGETTI HA VOLUTO ALLA PRESIDENZA DI ITA) E PAOLO CIOCCA, ATTUALE COMMISSARIO DELLA CONSOB - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI POMERIGGIO DOVREBBE ESSERE SCIOLTO IL NODO E SI CAPIRA’ ANCHE IL RAPPORTO DI FORZA TRA MELONI E GIORGETTI…

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Estratto dell’articolo di Enrico Marro per www.corriere.it

Attesa per il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, dove dovrebbe essere sciolto il nodo delle nomine riguardanti il direttore generale del ministero dell’Economia e il Ragioniere generale dello Stato. I due incarichi di primaria importanza sono attualmente ricoperti da Alessandro Rivera e da Biagio Mazzotta ed entrambi rientrano nello spoils system, sono cioè soggetti alla regola della esplicita riconferma da parte del governo entro 90 giorni dall’insediamento pena la decadenza.

ALESSANDRO RIVERA

Il termine scade martedì 24 gennaio e quindi la decisione dovrebbe essere presa nella odierna riunione del governo. Non pare ci siano problemi per la riconferma del Ragioniere generale Mazzotta, mentre continua il braccio di ferro su Rivera.

[…] Rivera […] è stato nominato nel 2018 dal primo governo Conte, su proposta dell’allora ministro dell’Economia, Giovanni Tria. In questi anni si è guadagnato un ruolo crescente anche ai tavoli negoziali con la Commissione europea. Individuare un nuovo direttore generale non è semplice e non è esclusa una conferma ma per pochi mesi in attesa di trovare la soluzione giusta.

ANTONINO TURICCHI 2

Il nome che sta girando da qualche tempo come possibile alternativa a Rivera è quello di Antonio Turicchi, che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha voluto lo scorso novembre alla presidenza di Ita. Prima, Turicchi era stato amministratore delegato di Fintecna e, dal 2002 al 2009, direttore generale di Cassa depositi e prestiti.

In subordine, i rumors indicano i nomi di Paolo Ciocca, attuale commissario della Consob, la commissione di vigilanza sulla Borsa, che in passato ha ricoperto incarichi di vertice nel dicastero delle Finanze, e quello di Andrea Montanino, capo economista della Cassa depositi e prestiti, con un passato in Confindustria al vertice del Centro studi […]

BIAGIO MAZZOTTA - RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[…] Fino a pochi giorni fa, le indiscrezioni […] davano per scontata la conferma di Mazzotta e per molto probabile quella di Rivera. Ma ieri, a margine di un’audizione al Copasir, Giorgetti ha risposto con un generico «vediamo» […] Anche perché da come finirà la partita si capirà se qualcosa si è incrinato nell’asse tra Giorgia e Giorgetti . Potrebbe cambiare anche i l segretario generale del ministero degli Esteri: favorito l’attuale ambasciatore a Madrid, Riccardo Guariglia.

Paolo Ciocca