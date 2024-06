“LA CONFERMA DI VON DER LEYEN? È PRESTO PER PARLARE” – GIORGIA MELONI SI GODE IL RISULTATO ALLE EUROPEE MA NON SI SBILANCIA SULLE ALLEANZE: “DA UN LATO UNA PARTE DEI PARTITI CHE L'HANNO SOSTENUTA CHE TIENE BENE, MA CRESCONO ANCHE I PARTITI CHE NON L'HANNO SOSTENUTA" – UN COLPO AL CERCHIO E UNO A LE PEN: “IL RISULTATO DI MARINE È MOLTO IMPORTANTE” - “LA BASSA AFFLUENZA È IL SEGNO CHE L’UE VIENE PERCEPITA COME DISTANTE…”

SANTA GIORGIA MURALE BY ALEXSANDRO PALOMBO SULLA MELONI DOPO LE EUROPEE

MELONI, AFFLUENZA BASSA? SEGNO CHE UE È LONTANA DA CITTADINI

(ANSA) - L'alto astensionismo delle elezioni europee apre a "una riflessione sul ruolo dell'Europa, perché il tema dell'affluenza bassa non è solo in Italia ma in tutto il Continente. E' il segno che l'Europa viene percepita come distante e di come abbia fatto politiche non condivise dai cittadini e si vede dal fatto che le forze alternative alla sinistra crescono in tutta Europa".

Così la premier Giorgia Meloni ospite di Rtl 102.5. Sottolineando il buon risultato del partito dei conservatori in Europa, ha aggiunto: "Questo è un richiamo a politiche più pragmatiche meno ideologiche e in alcuni casi folli, ad esempio sul green deal", aggiungendo che "serve un'Europa più capace di ascoltare i cittadini e meno invadente sulla vita delle persone".

Meloni ha rimarcato: "Penso che il dato di affluenza non vada visto tanto in rapporto alla nostra politica nazionale ma in rapporto a un'Europa che molti cittadini non considerano importante. Non viene percepita come una cosa che riguarda tutti i cittadini, e questa è una riflessione che l'Europa deve fare".

giorgia meloni su instagram dopo le europee

MELONI, CONFERMA VON DER LEYEN? PRESTO PER PARLARNE

(ANSA) - "E' presto per dare una risposta, stiamo ancora raccogliendo i dati per capire le possibili maggioranze. Da un lato una parte dei partiti che l'hanno sostenuta che tiene bene, ma crescono anche i partiti che non l'hanno sostenuta". Lo ha detto la premeir Giorgia Meloni intervistata a Rtl rispondendo ad una domanda su una eventuale conferma per il secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea.

MELONI,ATTACCHI SCOMPOSTI NON FUNZIONANO, ITALIANI CAPISCONO

(ANSA) - "Bisogna continuare a fare questo lavoro ancora con più determinazione perché per me il messaggio (che viene dalle elezioni europee, ndr) è chiaro: certi attacchi scomposti non funzionano, gli italiani capiscono, la propaganda facile non funziona". L'ha detto la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ospite di Rtl 102.5. Dunque ha ribadito: "Al di là della soddisfazione per me ha la meglio la responsabilità e capisco la responsabilità di aver avuto questa conferma dagli italiani e di sapere che per loro siamo sulla strada giusta".

ursula von der leyen giorgia meloni

EUROPEE: MELONI, RISULTATO DI LE PEN È MOLTO IMPORTANTE

(ANSA) - "Credo che il risultato del partito di Marine Le Pen sia stato molto importante e ho detto già da tempo che il percorso che sta facendo Marine Le Pen è sicuramente molto interessante e dimostra quello che accade, che riguarda la Francia, la Germania e diversi paesi, il Belgio. Insomma dimostra che i partiti di governo hanno sofferto in questa fase quasi ovunque, salvo qui. Quindi penso che a maggior ragione sia molto molto importante questo risultato". L'ha detto la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di Rtl 102.5.

THE ECONOMIST - COPERTINA CON URSULA VON DER LEYEN, GIORGIA MELONI E MARINE LE PEN - LE TRE DONNE CHE PLASMERANNO L'EUROPA giorgia meloni ursula von der leyen vertice italia africa giorgia meloni dopo le europee