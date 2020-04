“CONFERMATE TUTTE LE MISURE FINO AL 13 APRILE” – ROBERTO SPERANZA CONFERMA IN SENATO QUELLO CHE SI SAPEVA GIÀ DA GIORNI: FAREMO PASQUA (E PASQUETTA) IN CASA – L’INFORMATIVA DEL MINISTRO DELLA SALUTE: “SENZA VACCINO NON SCONFIGGEREMO IL COVID. PER LA TRANSIZIONE DOVREMO GRADUARE LA RIDUZIONE DELLE LIMITAZIONI, MA LA BATTAGLIA SARÀ MOLTO LUNGA”

Coronavirus, Speranza: Confermate fino a 13 aprile tutte le misure

(LaPresse) - "Dalle indicazioni del comitato tecnico scientifico scaturisce la decisione del Governo di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e degli spostamenti individuali". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Momento difficilissimo, unità fondamentale

(LaPresse) - "Un clima politico unitario è la condizione per tenere insieme il Paese in un momento difficilissimo. Nel dopoguerra, mai come in queste ore, non è il momento delle divisioni". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: E' ora solidarietà, nessuno si salva da solo

(LaPresse) - "Mai come ora appaiono datate vecchie dispute geopolitiche. E' l'ora della solidarietà, nessuno si salva da solo". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Attenzione a facili ottimismi, no errori adesso

(LaPresse) - "Non è il tempo delle mezze parole. Voglio ribadire un concetto espresso dalla comunità scientifica: attenzione a non commettere errori adesso, attenzione ai facili ottimismi". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Senza vaccino non lo sconfiggeremo, prudenza

(LaPresse) - "Senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il Covid. Per un periodo non breve gestire la transizione. Fase di convivenza con il virus andrà gestita d'intesa con il comitato scientifico con grande prudenza". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Programmare domani ma senza pregiudicare quanto fatto

(LaPresse) - "Certo. Dobbiamo programmare il domani. Lo stiamo già facendo. Ma sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse significherebbe pregiudicare il lavoro fatto". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Crisi sanitaria non diventi devastante crisi sociale

(LaPresse) - "Non possiamo sostenere che a una crisi sanitaria si sommi una devastante crisi sociale". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Battaglia molto lunga, non abbassare la guardia

(LaPresse) - "La battaglia è molto lunga. Non possiamo e non vogliamo abbassare la guardia". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: E' stata ed è durissima, ma risposta Italia c'è

(LaPresse) - "E' stata ed è ancora durissima, ma la risposta del Paese c'è e non dico di una parte, parlo dell'Italia". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Decisiva ricerca scientifica, per vaccino Italia c'è

(LaPresse) - "Nella nostra battaglia per sconfiggere questo virus sarà decisiva la ricerca scientifica. Sarà il vaccino l'arma che ci consentirà di sconfiggere definitivamente il Covid-19. In questa partita l'Italia c'è". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.

Coronavirus, Speranza: Graduare riduzione limitazioni, evitare nuovi focolai

(LaPresse) - "Per un periodo non breve dovremo saper gestire una fase di transizione: sarà indispensabile graduare la riduzione delle attuali limitazioni adottando adeguate e proporzionali misure di prevenzione per evitare che riesplodano nuovi e gravi focolai di infezione". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa in Senato.