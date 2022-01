I LEADER NON GOVERNANO I GRUPPI. NON C’È PIÙ ALCUN PENSIERO. SOLTANTO ATTORI CHE RECITANO SENZA CONOSCERE LA TRAMA

rino formica

(ANSA) - Dal 1943 in poi ha seguito tutte le fasi della vita democratica del Paese, "ma una confusione così credo di non averla mai vista", ammette l'ex ministro socialista Rino Formica in un'intervista a Repubblica, commentando l'attuale corsa per il Quirinale.

RIUNIONE DEL CENTRODESTRA A VILLA GRANDE

Il suo è un parallelo con il mondo del teatro: "Gli attori stanno in scena senza sapere in che direzione andare. Il finale è aperto alle conclusioni degli spettatori. Siamo alla Sibilla Cumana". L'assenza di direzione politica, per Formica, è dovuta al fatto che "i leader non governano i gruppi. Non c'è più alcun pensiero. Soltanto attori che recitano senza conoscere la trama".

berlusconi quirinale by osho

Continua a restare centrale, per il socialista, il ruolo di Silvio Berlusconi. Dopo il ritiro della candidatura, il leader di Forza Italia starebbe "meditando un colpo di scena, un gesto vendicativo, che miri a sciogliere, a saponificare: dopo di me il diluvio".

E la vendetta partirebbe dagli alleati. Giorgia Meloni "la ritiene una infedele", dato che "vuole Draghi al Colle, perché sa che poi quasi sicuramente si andrà a votare", ricostruisce Formica. Ma questo "non è il disegno di Berlusconi".

RINO FORMICA CRAXI IL VERTICE SUL QUIRINALE A VILLA GRANDE BY ELLEKAPPA ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES SULLA CANDIDATURA DI BERLUSCONI AL QUIRINALE SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE - BY OSHO RINO FORMICA 2 SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE - BY OSHO IGNAZIO LA RUSSA E GIANNI LETTA PARLANO DELLA CANDIDATURA DI BERLUSCONI AL QUIRINALE RINO FORMICA meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi meme su Silvio Berlusconi al Quirinale matteo salvini silvio berlusconi giorgia meloni quirinale by macondo giorgia meloni silvio berlusconi matteo salvini renzi quirinale by macondo RINO FORMICA