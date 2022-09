“IL CONGRESSO NON SIA UN CASTING. SERVIRÀ UN CONFRONTO SU TUTTO, ANCHE SU NOME, SIMBOLO E ALLEANZE” - ENRICO LETTA NON ESCLUDE DI METTERE IN DISCUSSIONE L’IDENTITA’ DEL PD, A PARTIRE DAL NOME: “IN QUESTA CAMPAGNA SCANDITA DA INSIDIE E VELENI, SI SONO MANIFESTATI EVIDENTI I LIMITI DELLA NOSTRA PROPOSTA ED È EMERSA UNA MANCANZA MOLTO GRAVE DI CAPACITÀ ESPANSIVA NELLA SOCIETÀ ITALIANA. SONO LIMITI CHE CI OBBLIGANO A UN CONFRONTO SERISSIMO E SINCERO TRA DI NOI..."

ENRICO letta piazza del popolo

LETTA, SERVE UN VERO CONGRESSO COSTITUENTE DEL NUOVO PD

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente. Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, come proporrò alla Direzione convocata per la prossima settimana, dovrebbe essere articolato in quattro fasi". Lo scrive il segretario del Pd Enrico Letta in una lettera agli iscritti dal titolo 'sul Congresso Costituente del Nuovo PD. "Apertura, opposizione, nuova vita."'.

CONTE LETTA

PD: LETTA AGLI ISCRITTI, IL CONGRESSO NON SIA UN CASTING

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Contenuti forti e volti nuovi sono entrambi necessari. Gli uni senza gli altri rischiano di trasformare il Congresso in un casting e in una messa in scena staccata dalla realtà e lontana dalle persone. Se non li bilanciamo con attenzione, ci trasformiamo definitivamente nelle maschere pirandelliane che evocai nel mio ormai lontano discorso del 14 marzo 2021". È quanto scrive il segretario del Pd Enrico Letta agli iscritti sul "Congresso Costituente del Nuovo PD. 'Apertura, opposizione, nuova vita'".

enrico letta cartabianca 2

PD: LETTA, CONFRONTO SU TUTTO, ANCHE SU NOME, SIMBOLO E ALLEANZE

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Tutto può svolgersi a regole vigenti. E quindi può iniziare rapidamente". È quanto scrive il segretario dem Enrico Letta agli iscritti sul "Congresso Costituente del Nuovo PD", spiegando che proporrà di articolarlo in un percorso in quattro fasi. La prima - spiega -, "quella della 'chiamata', durerà alcune settimane perché chi vuole partecipare a questa missione costituente, che parte dall'esperienza della lista 'Italia Democratica e Progressista', possa iscriversi ed essere protagonista in tutto e per tutto".

CONFRONTO LETTA MELONI

"La seconda fase - continua Letta - sarà quella dei 'nodi'. Consentirà ai partecipanti di confrontarsi su tutte le principali questioni da risolvere. Quando dico tutte, intendo proprio tutte: l'identità, il profilo programmatico, il nome, il simbolo, le alleanze, l'organizzazione. E quando parlo di dibattito profondo e aperto, mi riferisco al lavoro nei circoli, ma anche a percorsi di partecipazione sperimentati con successo con le Agorà Democratiche".

Nei piani del segretario, "la terza fase sarà quella del 'confronto' sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Un confronto e una selezione per arrivare a due candidature tra tutte, da sottoporre poi al giudizio degli elettori. Infine, la quarta fase, quella delle 'primarie'. Saranno i cittadini a indicare e legittimare la nuova leadership attraverso il voto".

letta conte calenda

LETTA, RIMETTERE TUTTO IN DISCUSSIONE, DOPO SAREBBE TROPPO TARDI

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "In questa campagna scandita da insidie e veleni, si sono manifestati evidenti i limiti della nostra proposta ed è emersa una mancanza molto grave di capacità espansiva nella società italiana". Lo scrive Enrico Letta in una lettera agli iscritti e alle iscritte del Pd.

GIUSEPPE CONTE ENRICO LETTA

"Sono limiti - aggiunge - che ci obbligano a un confronto serissimo e sincero tra di noi. Perché il Pd, per sua stessa natura, deve essere un partito espansivo e largo. Se manca questa aspirazione entra in crisi la sua ragione d'essere. Per questo dobbiamo essere pronti a rimettere tutto in discussione. Ora possiamo farlo, dopo potrebbe essere troppo tardi".