9 gen 2023 19:28

“IL CONGRESSO DEL PD? UN DRAMMA SENZA CONTENUTI” – MASSIMO CACCIARI SI DIVERTE A SPARARE SULLA CROCE ROSSA E ATTACCA IL PD: “QUAL È LA SUA PROSPETTIVA ITALIANA IN EUROPA, OLTRE A DIRE CHE SOVRANISTI E POPULISTI SONO CATTIVI? NON SI DISCUTE DI LINEA NÉ DI CULTURA POLITICA” – “SCHLEIN E BONACCINI SONO DELLA STESSA REGIONE, DELLA STESSA ISTITUZIONE E ADDIRITTURA L’UNA È STATA SCELTA DALL’ALTRO COME SUA PIÙ PROSSIMA COLLABORATRICE. DICO IO, MA SE VI SIETE MESSI A LAVORARE INSIEME IN REGIONE – NELLA FORT APACHE DEL PD – SARETE ABBASTANZA D’ACCORDO TRA DI VOI O NO?"