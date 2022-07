“CONTE COLPISCE IL GOVERNO PER VENDETTA" - LUIGI DI MAIO SBRANA PEPPINIELLO APPULO: “SE RITIRA I MINISTRI DAL GOVERNO DRAGHI, DI FATTO SI VA ALLO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE, NON CI SARÀ NESSUNA POSSIBILITÀ DI MANDARE AVANTI IL GOVERNO” - "LO VOGLIO DIRE AI CITTADINI CHIARAMENTE: QUESTA CRISI AVRÀ EFFETTI PESANTI”

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

DI MAIO, SE CONTE RITIRA MINISTRI È LA FINE DEL GOVERNO

(ANSA) - "Se Conte ritira i ministri dal governo Draghi di fatto si va allo scioglimento delle Camere, non ci sarà nessuna possibilità di mandare avanti il governo. Io lo voglio dire ai cittadini molto chiaramente: questa crisi avrà effetti pesanti". Questa una anticipazione dell'intervista del ministro Di Maio che andrà in onda questa sera al Tg3.

DI MAIO, CONTE COLPISCE GOVERNO PER VENDETTA

(ANSA) - "Il partito di Conte colpisce il governo. Meraviglia che questo venga da un ex premier, forse per vendetta contro qualcuno". Questa una anticipazione dell'intervista del ministro Di Maio che andrà in onda questa sera al Tg3.

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO