“A CONTE DIANO ALMENO RAI GULP” – MATTEUCCIO RENZI INFIERISCE SU PEPPINIELLO APPULO E DAL PALCO DELLA LEOPOLDA SOGNA IL CALDERONE CENTRISTA: “NON SARÒ ALLEATO DEI SOVRANISTI E NEANCHE DI LETTA E CONTE. NOI ESCLUSI DALLA PARTITA AL COLLE? POVERI ILLUSI, I GIOCHI SI FANNO IN AULA” – POI PROMETTE CHE NON SI SOTTRARRÀ AL PROCESSO OPEN E CITA PASOLINI: “NON POTRANNO MENTIRE IN ETERNO. MAI PRESO UN CENTESIMO DI DENARO PUBBLICO. SFIDO CHI HA INTASCATO MAZZETTE PER I BANCHI A ROTELLE E…”

Mario Ajello per "Il Messaggero"

matteo renzi alla leopolda 2021 4

Uscire dall'accerchiamento e volare alto. Si può fare? Matteo Renzi guarda la folla, tanta come le altre volte e «a dispetto dei gufi», e si galvanizza: «Chi ci aggredisce lo sappia, noi non ci arrendiamo!». Questa sarà insomma la Leopolda del contrattacco. Sia sulla giustizia sia su tutto il resto. Appena sale sul palco le note che lo accolgono sono quelle di Jovanotti: «Sono un ragazzo fortunato...». Subito dopo lucky Matteo infierisce su Conte: «Gli diano almeno RaiGulp».

giuseppe conte 1

E via così. Il capo di Italia Viva in apertura della Leopolda sfoggia il tono che gli riesce meglio, quello della sfida. Così spiega prima di salire sul palco della vecchia stazione, che ha una scenografia radiofonica («Radio Leopolda 11»): «Ci vogliono escludere dalla partita del Colle? Poveri illusi, i giochi si faranno alla fine e in aula, e lì si vedrà chi è più capace e chi meno». Intanto Matteo pianta alcuni paletti: «Spero che Letta e Conte alla fine capiscano una cosa che noi sappiamo bene: quando si parla del presidente della Repubblica, vengono prima gli interessi degli italiani che gli interessi dei partiti».

matteo renzi alla leopolda 2021 8

Infatti la linea renziana sulla partita quirinalizia è una linea fusion: ovvero il Capo dello Stato si elegge con maggioranza larga, e non con una maggioranza politica, e nessuno più di lui sa spaziare tra centrodestra e centrosinistra per cui si vede come il king maker («Saremo decisivi»). L'operazione gli riuscì con Mattarella e adesso Matteo vuole ripetersi ma non dice se vuole Draghi oppure no al Colle e se la cava così: «L'attuale premier è una benedizione per l'Italia credo che debba avere un futuro nelle istituzioni italiane o europee, secondo quello che vorrà fare. Intanto sta salvando l'Italia, e sbaglia Letta che lo vuole inchiodare a un tavolo politico».

ENRICO LETTA

AREA MACRON La sala della Leopolda è piena già da metà pomeriggio. Il suo popolo Matteo, nonostante i numeri piccoli nei sondaggi e la tempesta giudiziaria del caso Open («Mai preso un centesimo di denaro pubblico e sfido a un confronto all'americana chi ha intascato mazzette per i banchi a rotelle e chi a spacciato ventilatori non funzionanti»), lo ha ancora e se lo tiene stretto.

Sul palco, ieri sera, il presidente del Coni, Malagò, Roberto Burioni e così via fino a domani tra tavoli tematici, sfilata dei big (Boschi uber alles) e gli invitati per il tema giustizia tra cui Gian Domenico Caiazza, Carlo Nordio, Sabino Cassese. Quest' ultimo, professore insigne e perfino quirinabile, illustrerà il vero problema giuridico che secondo i renziani sta alla base dell'inchiesta Open: cioè la confusione tra una fondazione e un partito. Il progetto politico che uscirà da questa kermesse è già tracciato.

matteo renzi alla leopolda 2021 5

«Non voglio assolutamente fare un nuovo partito ma qualcosa di più grande», sostiene Renzi. Il quale intende occupare l'area Macron. Ovvero quella terra di mezzo, «centrale e non centrista», riformista, innovatrice, che con qualsiasi legge elettorale ci sarà - qui alla Leopolda si scommette sulla permanenza del Rosatellum - e andrà riempita con una forza liberaldemocratica. Avverte Renzi: «Non sarò alleato della destra sovranista e neanche di Letta e Conte che hanno stretto un matrimonio populista. Mi schiero con gli europeisti, sia se salta tutto sia se si vota nel 2023. C'è una prateria per chi sta dentro l'area Renew europe. Un'area decisiva in tutti i principali Paesi europei, a cominciare da Francia e Germania: finirà che saremo l'ago della bilancia anche nel prossimo Parlamento».

matteo renzi alla leopolda 2021 2

Ma chi farà il leader di questa area con Azione di Calenda, Più Europa, Base Italia e magari Coraggio Italia, pezzi di Forza Italia, forze nuove e aggregati vari tra fondazioni liberali come la Luigi Einaudi e associazioni civiche? Renzi, stavolta, almeno a parole, non ha smanie da super-leader. Ma da tessitore, da coprotagonista, da regista: il leader potrebbe perfino non essere lui ma questo significherebbe rinunciare al titanismo che gli è connaturato. Quando Renzi parla dei talk show e accenna alla Gruber, partono i fischi della sala contro Lilli.

giuseppe conte enrico letta

Poi annuncia che il 12 gennaio nascerà Radio Leopolda, giusto in tempo per l'elezione del Colle. Intanto tutti qui condividono il suo ragionamento: «Meloni, Salvini, Letta e Conte vogliono andare a votare subito. A parole dicono alcune cose, ma nella sostanza non vedono l'ora di andare ad elezioni, chi per un motivo chi per l'altro. Letta e Conte per cambiare i gruppi parlamentari, la destra perché pensa di vincere. Gli unici che non si sono accorti del giochino sono i parlamentari del centrosinistra e dei grillini che si stanno consegnando a chi li manderà a casa un anno prima». Renzi intanto promette che non si sottrarrà al processo Open, anzi non vede l'ora di affrontarlo. E cita Pier Paolo Pasolini: «Non potranno mentire in eterno». E la sua gente fa la ola.

