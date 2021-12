“CONTE HA AVUTO PAURA DI PERDERE” - FERRUCCIO DE BORTOLI A “STASERA ITALIA” SVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA SU PEPPINIELLO CACADUBBI: “SI È FATTO QUALCHE CALCOLO, MA PRIMA O POI SI DEVE MISURARE CON L’ELETTORATO. IL PASSAGGIO SIGNIFICATIVO PER LA LEADERSHIP DI CONTE È CAPIRE SE GOVERNA LA PATTUGLIA DEI CINQUESTELLE ALLA CAMERA E AL SENATO” - “PER IL PARTITO DEMOCRATICO È UNA BUONA NOTIZIA. CON QUESTA OFFERTA SI ERA INFILATO IN UNA SORTA DI CUL DE SAC”

Conte rinuncia alla candidatura alle suppletive alla Camera: secondo @DeBortoliF ha avuto paura di perdere.



"Prima o poi Conte si dovrà misurare con l'elettorato"#StaseraItalia pic.twitter.com/ByjOPfF8EO — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 6, 2021

FERRUCCIO DE BORTOLI - STASERA ITALIA

Da www.iltempo.it

Giuseppe Conte preso a schiaffi a destra e sinistra.

GIUSEPPE CONTE

Il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di non candidarsi al collegio Roma 1 nelle elezioni suppletive e Ferruccio De Bortoli non è per nulla tenero nei suoi confronti nella puntata del 6 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Conte ha avuto paura di perdere, semplicemente, se avesse avuto davanti Calenda, che a Roma è andato particolarmente bene in quel collegio.

enrico letta giuseppe conte

Avrebbe inoltre dato il là ad una competizione in uno schieramento di centrosinistra della quale non si sente la mancanza. È anche una buona notizia per il Partito Democratico, si era infilato in una sorta di cul de sac con questa offerta, sarebbe diventato un elemento significativo del grado di divisione e disomogeneità del centrosinistra.

A maggior ragione a poche settimane dalle elezioni del presidente della Repubblica. Conte si è fatto qualche calcolo, ma prima o poi si deve misurare con l’elettorato. Il passaggio significativo per la leadership di Conte è capire se - chiosa l’ex direttore del Corriere - governa la pattuglia dei Cinquestelle alla Camera e al Senato”.

giuseppe conte mario draghi FERRUCCIO DE BORTOLI - STASERA ITALIA giuseppe conte 1 giuseppe conte 2 giuseppe conte annuncia che i grillini non andranno piu' ospiti in rai l inglese sbiascicato di giuseppe conte ad amsterdam ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE