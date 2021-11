“CONTE HA IL CORAGGIO DEL CONIGLIO MANNARO” - PEPPINIELLO APPULO SCAPPA DAL CONFRONTO CON RENZI: “NON PARTECIPO A SHOW, PARLIAMO DI COSE SERIE”. E MATTEUCCIO SI DIVERTE A BASTONARLO: “È L’UOMO PIÙ VELOCE A SCAPPARE DELLA STORIA, QUANDO DISTRIBUIRONO IL CORAGGIO ERA IN QUARANTENA” - IL LEADER DI “ITALIA VIVA” SMENTISCE LA RICHIESTA DELL’IMMUNITÀ: “NON LA CHIEDERÒ, ANZI. VOTERÒ A FAVORE DELLA PRESA DEL MATERIALE , MA…"

MATTEO RENZI

OPEN: RENZI, NON CHIEDERÒ IMMUNITÀ

(ANSA) - "Io non chiederò l'immunità, anzi, quando mai, semmai arriveremo in aula per votare per l'acquisizione del materiale, secondo me una cosa illegale e incostituzionale, ma quando arriverò alla discussione dirò che per me li possono prendere, purché seguano le regole.

Io voterò a favore della presa del materiale , ma andrò in tutte le sedi a vedere se hanno violato le leggi. Per me è uno scandalo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, all'Aria che Tira, su La 7. "Se qualcuno non ha fatto le cose per bene deve pagare"

GIUSEPPE CONTE

OPEN: RENZI, CONTE SCAPPA, HA CORAGGIO DI CONIGLIO MANNARO

(ANSA) - "Conte è uno che scappa. E' l'uomo più veloce a scappare nella storia, quando distribuirono il coraggio era in quarantena, ha il coraggio del coniglio mannaro". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, all'Aria che Tira, su La 7. (ANSA).

OPEN: CONTE, DUELLO TV CON RENZI? NON PARTECIPO A SHOW

(ANSA) - "Non partecipo a show, parliamo di cose serie". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea di Confesercenti, risponde a chi gli chiede sull'ipotesi di duello tv con Matteo Renzi.

