"CONTE È UN QUAQUARAQUÀ" – GUIDO CROSETTO AD ATREJU FA LO SHAMPOO AL CIUFFO CATRAMATO DI PEPPINIELLO APPULO: "SONO STUFO DI DOVERMI CONFRONTARE OGNI GIORNO CON I 5 STELLE CHE CON CONTE HANNO ACCETTATO IL 2% DEL PIL IN DIFESA. L'HANNO FIRMATO, L'HANNO SOTTOSCRITTO E ORA FANNO FINTA CHE NON SIA UN LORO PROBLEMA. GLI STATISTI NON CAMBIANO IDEA, I QUAQUARAQUÀ FANNO ALTRE COSE"

VIDEO: CROSETTO CONTRO CONTE, IL FUORIONDA ESCLUSIVO - 10 NOVEMBRE 2022

CROSETTO, STUFO DI CONTE, È UN QUAQUARAQUÀ

(ANSA) - "Sono stufo di dovermi confrontare ogni giorno con i 5 stelle che con Conte hanno accettato il 2%. L'hanno firmato, l'hanno sottoscritto e ora fanno finta che non sia un loro problema. Prima hanno detto sì e ora fanno marcia indietro. La Meloni non ha cambiato idea dall'opposizione al governo. Gli statisti fanno così i quaquaraquà fanno altre cose". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Atreju.

CROSETTO TRA GLI STAND AD ATREJU LANCIA 'PICCOLO UOMO'

(ANSA) - Piccolo fuoriprogramma ad Atreju dove il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del suo intervento ha visitato gli stand fermandosi poi in quello della radio-karaoke dell'evento. Incalzato dai conduttori è riuscito a dribblare l'esibizione canora.

"Canto solo con Giorgia", ha scherzato accettando poi di lanciare in radio un brano a sua scelta. "Scelgo una canzone dedicata a me, Piccolo Uomo - ha ironizzato -, poi faremo un duetto con Donzelli". Sulle prime note del brano, però, il ministro ha salutato tutti e ha lasciato la kermesse di Fratelli d'Italia al Circo Massimo. (

MO: CROSETTO, A GIORNI MI ASPETTO QUALCHE NOTIZIA POSITIVA PER GAZA

(Adnkronos) - ''Possiamo riacquistare condizioni di pace, di sicurezza, come abbiamo fatto adesso in Libano. L'Italia e la Meloni hanno avuto un ruolo fondamentale in quella tregua ma adesso dobbiamo difenderla e preservarla. Stiamo facendo lo stesso per Gaza, e io mi aspetto a giorni qualche notizia positiva anche per Gaza''. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo ad Atreju al Circo Massimo.

DIFESA: CROSETTO, 'POLITICAMENTE SCHIFOSO METTERLA IN CONCORRENZA CON ASILI E SANITA''

(Adnkronos) - ''La cosa più politicamente schifosa che si possa fare è mettere in concorrenza le spese della Difesa con gli asili, le scuole, la sanità. Sono due cose completamente diverse: la difesa sta alla scuola, alla sanità, alla cultura come prerequisito, senza la difesa non ci sono ospedali, non ci sono scuole, non c'è libertà, non c'è democrazia.

Quindi è inutile metterle in concorrenza. Per quello io dico che dobbiamo escluderla dal patto di stabilità. Non avrei fatto questo discorso quattro anni fa, sbagliando, non lo avrei fatto dieci anni fa. Lo faccio ora perché i tempi ce lo impongono''. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo ad Atreju al Circo Massimo.

DIFESA: CROSETTO, LIBERTA' DEMOCRAZIA PASSA PER MORTE PERSONE

(Nova) - La difesa della liberta' della democrazia "passa per la morte di qualcuno" e questo tema "e' il piu' grande tabu' occidentale".

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Atreju 2024 "La via italiana - Risposte concrete al mondo che cambia", a Roma. "La difesa e' industria, calcolo di rischi e uomini. Noi chiediamo a una parte del Paese di essere pronta a partire dall'Italia e fare quelle cose che noi non vogliamo vedere, ma di cui abbiamo necessita'", ha aggiunto Crosetto.

GOVERNO, CROSETTO: FINORA NON C'È STATO NODO CHE NON SIA STATO SCIOLTO

(askanews) - "Ogni governo ha necessariamente dei nodi: quando i governi sono formati da più partiti ognuno ha le sue priorità, una sua linea. Fino ad adesso non c'è stato nessun nodo che non sia stato sciolto". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando a margine della festa di Atreju.

UCRAINA, CROSETTO: TUTTI VORREMMO PACE MA È ANCORA LONTANA

UCRAINA: CROSETTO, ITALIA SEMPRE PRONTA A DIFENDERE PACE

