6 ago 2024 11:00

“CONTE NON È MAI STATO L’UOMO GIUSTO PER IL MOVIMENTO 5 STELLE” – DAVIDE CASALEGGIO STRAPPA LA POCHETTE A PEPPINIELLO APPULO: “HA COLLEZIONATO UN INSUCCESSO DIETRO L’ALTRO, DANDO LA COLPA PRIMA A DI MAIO, POI A BEPPE GRILLO. ADESSO LE SCUSANTI SONO FINITE” – “L'UNICA COSA DI CUI SI DISCUTE SONO LE REGOLE INTERNE PER FAR CONTENTO QUALCUNO. MA SE È RIMASTA SOLO LA GESTIONE DEL POTERE NON È PIÙ UTILE” – “GRILLO? OGNI TANTO CI SENTIAMO” (TRADOTTO: CARO CONTE, ANCHE BEPPE-MAO LA PENSA COME ME)