6 set 2021 18:38

“CONTE NON PUÒ ESSERE LEADER DI UN PARTITO DI CUI NON FA PARTE” - L’AVVOCATO LORENZO BORRÈ, BESTIA NERA DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE CHE HA IN MANO I RICORSI DEGLI EX GRILLINI DISSIDENTI, TORNA ALLA CARICA CONTRO “GIUSEPPI” E SGANCIA LA BOMBA: “SUL SITO DEDICATO ALLE ISCRIZIONI RISULTA CHE A TUTT'OGGI LE NUOVE ISCRIZIONI SONO SOSPESE E NON CI RISULTA CHE CONTE SI SIA ISCRITTO AI TEMPI DELLA PIATTAFORMA ROUSSEAU. IN BASE A QUALE CONCEZIONE DELLA DEMOCRAZIA SI È STABILITA LA DESIGNAZIONE DI CONTE COME UNICO PAPABILE?” - “SE IL TRIBUNALE ACCOGLIERÀ L'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE…”