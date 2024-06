“CONTE NON SI DIMETTE? E’ UNA SCELTA SUA MA ALLE POLITICHE IL M5S HA PERSO 6 MILIONI DI VOTI, ALLE EUROPEE ALTRI DUE” - DAVIDE CASALEGGIO INCALZA PEPPINIELLO APPULO: “IL CALO DEL MOVIMENTO È DOVUTO ALLA SOSTITUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CON LE DECISIONI DALL’ALTO, DELLA CENTRALITÀ DEL PROGRAMMA CON QUELLA DEL LEADER, DEI PRINCIPI CON I SONDAGGI. CANCELLARE IL TETTO DEL SECONDO MANDATO? SERVE A EVITARE ATTACCHI INTERNI DOPO UN ESITO ELETTORALE DISASTROSO” - BEPPE GRILLO ARRIVA A ROMA: VEDRÀ CONTE DOPO LA SCONFITTA ALLE EUROPEE

1 - «SCELTE DALL’ALTO E PATTI CON IL PD E IL M5S HA PERSO MILIONI DI VOTI»

GIANROBERTO DAVIDE CASALEGGIO GRILLO

Davide Casaleggio, ha evocato le dimissioni da parte di Giuseppe Conte. Lui però resterà alla guida del M5S.

«È una sua scelta […] Alle Politiche il Movimento ha perso 6 milioni di voti, alle Europee altri due».

Ma chi vedrebbe alla guida del M5S?

«Questo lo dovrebbero decidere gli iscritti nella libertà di candidarsi e di avere una libera scelta, cosa che non è stata permessa la scorsa volta».

A cosa è dovuto il calo del M5S?

«[…] Alla sostituzione della partecipazione con le decisioni dall’alto, della centralità del programma con quella del leader, dei principi con i sondaggi. Di sicuro l’alleanza strutturale con il Pd promossa da Conte ha portato gli elettori a votare l’originale o astenersi».

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3

Conte ha annunciato una Costituente per cambiare le regole.

«Perché il M5S sta affrontando il problema del dissenso interno. Si tratta di contrattare il tetto del secondo mandato per evitare attacchi interni dopo un esito elettorale disastroso. Un discorso che non credo interessi agli italiani».

A proposito di attacchi: Luigi Di Maio ha detto a «La Stampa» che Grillo ha trecentomila buoni motivi per tacere.

«Beppe ha dato molto al M5S che ho conosciuto e solo per questo merita il mio affetto, nonostante non abbia condiviso alcune sue scelte».

luigi di maio davide casaleggio pietro dettori

Nel suo libro «Gli algoritmi del potere» racconta che dietro alcuni post di Grillo c’era una strategia comunicativa ispirata dal calciatore Eric Cantona.

«Sì, mio padre progettava i post e noi alla Casaleggio Associati ci facevamo contagiare dagli innovatori in ogni campo, dalla comunicazione alla tecnologia alla partecipazione politica. Abbiamo studiato le esperienze di Howard Dean e di Julian Assange, per citare dei nomi. E anche di Eric Cantona, che si faceva beffe dei media con frasi enigmatiche in una conferenza stampa. Abbiamo scoperto quanto potessero essere guerriere le parole scritte da mio padre sul blog dotate di queste esperienze».

conte grillo

Parla dell’impatto dell’AI nella politica. Che futuro vede?

«L’AI è già il presente. Influenza già la politica. In Pakistan un candidato ha fatto campagna elettorale con il suo avatar dalla prigione e ha vinto. In India l’AI è stata utilizzata per dare agli attivisti strumenti di propaganda. In Danimarca esiste già il partito sintetico. L’AI è destinata ad avere un impatto enorme sulla politica come sull’economia […]».

DAVIDE CASALEGGIO

2 - GRILLO A ROMA VEDRÀ CONTE DOPO LA SCONFITTA

Il confronto dopo la sconfitta. Beppe Grillo è atteso oggi a Roma: il garante sarà nella Capitale per valutare lo stato di salute del Movimento dopo il flop alle Europee.

Grillo dovrebbe arrivare a Roma in mattinata: è probabile che il fondatore dei Cinque Stelle si fermi come tradizione all’hotel Forum. Nel pomeriggio Grillo potrebbe incontrarsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte. Si tratta del primo faccia a faccia tra i due dopo la tornata elettorale e dopo l’annuncio della riflessione interna che porterà all’Assemblea costituente degli iscritti in autunno.

BEPPE GRILLO CON L AVATAR DI GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE