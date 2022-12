15 dic 2022 18:29

“CONTE È POSTICCIO QUALUNQUE SIA LA PARTE CHE RECITA” – FRANCESCO MERLO UCCELLA PEPPINIELLO APPULO: “TORCE E STRIZZA LA MASCHERA CHE VIA VIA INDOSSA, METTENDO A NUDO, NELL'ESAGERAZIONE, LA VERITÀ DI UN CINISMO SENZA PRINCIPI. CONTRO L'INVIO ALLE ARMI IN UCRAINA È ARRIVATO A SOSTENERE CHE L'ITALIA DEVE FARSI CARICO DELLA ‘SICUREZZA’ E DELLA ‘TUTELA DELLE MINORANZE RUSSOFONE’. C'È SEMPRE UNA ‘TROPPITÀ’ DI GOFFAGGINE CHE METTE A NUDO CONTE E LO SOVRASTA. NEPPURE SI RENDE CONTO DI PARLARE COME I FEDELISSIMI CHE PUTIN PREMIA…”