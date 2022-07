“CONTE? POVERO GABBIANO. IL CAMPO LARGO? MI SEMBRA QUASI UN CAMPO SANTO…” – RENZI SCATENATO CONTRO "GIUSEPPI": “INSIGNIFICANTE QUELLO CHE FA ,L’IMPORTANTE E’ CHE SI FINISCA CON QUESTA PAGLIACCIATA. LUI PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI? MA DE CHE!”

https://video.corriere.it/politica/renzi-attacca-conte-povero-gabbiano-ha-perduto-compagna/929c423a-07ae-11ed-9ef9-cfa43bd4d04e

Da https://video.corriere.it

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME LUKAKU E IBRA

«Speriamo e siamo convinti Draghi debba andare avanti. Non ci aspettano mesi facili: al Paese serve un presidente del Consiglio forte. Mercoledì finalmente in ogni caso finisce questa pagliacciata di Giuseppe Conte. Poi cosa con certezza accadrà non lo so. Conte adesso mi fa tenerezza, povero gabbiano, ha perduto la compagna. Io spero e penso che Draghi vada avanti e faccia un discorso prendere o lasciare, andando a vedere nel voto chi ci sta.

Se il Parlamento gli dice sì sarà anche più forte. Il leader Iv Matteo Renzi, lasciando Montecitorio dopo aver riunito i parlamentari di Italia viva ha fatto anche una battura al Pd: «Il campo largo? Mi sembra quasi un campo santo se non fosse una cosa seria. Diciamo un campo allargato».

