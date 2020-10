DATE UNA CAMOMILLA PIERCAMILLO - DAVIGO NON È PIÙ UN CONSIGLIERE DEL CSM. LA DECISIONE HA SPACCATO L'ASSEMBLEA DI PALAZZO DEI MARESCIALLI. MOTIVO: DOMANI L'EX DOTTOR SOTTILE DEL POOL MANI PULITE COMPIE 70 ANNI E VA IN PENSIONE DALLA MAGISTRATURA. ANCHE IL PM ANTIMAFIA NINO DI MATTEO “CON SOFFERENZA UMANA PERSONALE” HA VOTATO CONTRO “PER NON VIOLARE PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI”