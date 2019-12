6 dic 2019 16:48

“CONTE È VENUTO DAL NULLA E NEL NULLA TORNERÀ, COME AUSPICO” - STRA-GALLI DELLA LOGGIA STRAPPA LA POCHETTE DAL TASCHINO DEL PREMIER: “IL GOVERNO È NATO SULLA BASE DELL’UNIONE DI DUE FORZE INCONCILIABILI, CHE SI DIVIDONO SU OGNI COSA. È UN GIOCO ESTENUANTE” - “STIAMO AFFONDANDO NEL RIDICOLO. NON SI VA AL VOTO PER NON ELEGGERE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CENTRODESTRA? MICA SI ELEGGERÀ GALEAZZO CIANO?”