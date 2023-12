LA “CONTRO-ATREJU” DEL PD – NEI GIORNI IN CUI GIORGIA MELONI TERRÀ LA SUA SOLITA KERMESSE (14-17 DICEMBRE), ELLY SCHLEIN METTE IN CAMPO I TRE EX PREMIER LETTA, PRODI E GENTILONI, PER PROVARE A TOGLIERE VISIBILITÀ ALLA DUCETTA, A UN EVENTO SUL FUTURO DELL'EUROPA AI "TIBURTINA STUDIOS" – IL SILENZIO DI ENRICHETTO, I MOVIMENTI DEL “MORTADELLA”, UNICO A PARLARE ANCHE CON CONTE, E I DUBBI SUL FUTURO DEL COMMISSARIO EUROPEO: GENTILONI, NEMICO NUMERO UNO DI PALAZZO CHIGI, NON SI CANDIDERÀ ALLE EUROPEE PER TENERSI LE MANI LIBERE, IN CASO DI UNA CHIAMATA IN EXTREMIS

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Paolo Gentiloni non andrà ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, perché Giorgia Meloni ha detto no. […] Come già accaduto per Giuseppe Conte, quando i colonnelli del partito hanno proposto l’idea alla “capa”, la risposta è stata: non se ne parla.

[…] Tuttavia anche il Nazareno si appresta a organizzare una grande iniziativa: quel fine settimana metterà insieme Enrico Letta, Romano Prodi e Gentiloni. Si parlerà del futuro dell’Europa ai Tiburtina Studios: è subito nuovo cinema Pd.

L’idea […] del Pd è quella di organizzare una sorta di “contro Atreju” cercando di rosicchiare visibilità all’evento di Fratelli d’Italia, in scena dal 14 al 17 dicembre, con la chiusura affidata proprio alla premier e un parterre di ospiti internazionali in via di definizione.

La conferenza stampa di presentazione era prevista per oggi, ma è stata rinviata a lunedì prossimo. Perché per assicurarsi le guest star internazionali dovrà scendere in campo, in modalità “Rambo”, direttamente la presidente del partito. Saranno comunque quattro giorni molto densi, con Meloni attesa domenica, reduce dal Consiglio europeo sul Patto di stabilità. Ecco perché davanti a questa manifestazione che si annuncia così centrale, il Pd prova a reagire con la sua “contro iniziativa” nel solco della “contro manovra”, del “governo ombra” e via discorrendo...

Appuntamento venerdì 15 e sabato 16 con l’assemblea nazionale del partito prevista nel pomeriggio. Schlein con sapienza e in autotutela è riuscita a unire le maggiori personalità del Pd. Letta è stato il segretario che l’ha candidata in Parlamento e che le ha spianato la strada per la candidatura alla sua successione: i rapporti fra i due sono cortesi, ma non assidui, anche perché l’ex premier […] ha promesso a se stesso di non parlare delle cose dem.

Poi certo c’è Prodi, il saggio, l’unico in grado di portare da vittorioso alle elezioni il centrosinistra al governo. E’ il federatore a cui tutti si ispirano e che si continua a cercare. Il Prof. è l’unico che parla con Schlein, ma anche con Giuseppe Conte, leader del M5s. E forse il nuovo Prodi, o forse il dopo Schlein, potrebbe essere proprio Gentiloni, altra figura centralissima.

Non solo perché è considerato il nemico uno a Palazzo Chigi con continui attacchi della Fiamma magica (ecco perché Meloni non lo ha voluto ad Atreju), ma anche perché ha un futuro politico tutto da costruire. […] Gentiloni ha già detto che non si candiderà alle prossime elezioni europee. Un modo per tenersi le mani libere per qualsiasi nuovo incarico. E’ pronto a una chiamata in extremis del partito se la situazione dovesse precipitare. Chissà.

Per Schlein è un’ombra sicché la segretaria ha pensato bene di coinvolgerlo in questa iniziativa in programma a Roma, nel fine settimana del Meloni-Pride a Castel Gandolfo. Troppo spazio, troppa visibilità, avrà pensato Elly. Pronta a schierare tre ex premier (appuntamento sabato 16 alle 11). Per blindarsi, rilanciarsi e scacciare brutti fantasmi, ovvio.

