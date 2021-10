“COSA C’È CHE NON SI PUÒ MOSTRARE IN QUEI VIDEO?” – GIORGIA MELONI SI INCAZZA CON IL DIRETTORE DI “FANPAGE” FRANCESCO CANCELLATO, CHE NON VUOLE DARE ALLA “DUCETTA” IL GIRATO DELL’INCHIESTA SU “FRATELLI D’ITALIA” (“SARÀ ACQUISITO DALLA PROCURA”): “LA MIA RICHIESTA È OSCENA? COSA C’È CHE NON DEVO VEDERE? CAPIAMOCI: LE IMMAGINI HANNO COLPITO ANCHE ME…” - VIDEO

(ANSA) - "Ho chiesto a Fanpage di avere l'intero girato di queste 100 ore per sapere esattamente cose siano andate le cose e come si siano comportate le persone coinvolte per agire di competenza. Il direttore di Fanpage ha risposto che la mia richiesta è oscena.

Cosa c'è che non si può mostrare in quei video? Cosa c'è che non devo vedere?".

Se lo chiede la leader di Fdi; Giorgia Meloni, in un video postato sui social. "Io continuerò a fare questa richiesta all'infinito, perché oscena è la risposta del direttore di Fanpage. Capiamoci: le immagini hanno colpito anche me, chiedo quei video anche e soprattutto per andare a fondo nella vicenda perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti". (ANSA).

2 - FDI: MELONI A FORMIGLI, TRASMETTA ANCHE QUESTO MIO VIDEO

(ANSA) - "La prossima settimana, sempre in campagna elettorale, la trasmissione Piazzapulita farà un'altra puntata su questo tema.

carlo fidanza inchiesta di fanpage

Confido che Corrado Formigli, dall'alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quelli di Fanpage". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, conclude il suo video di sette minuti dedicato alla vicenda Fanpage.

3 - FDI: DIRETTORE FANPAGE, LAVORO RIGOROSO, DATO TUTTO AI PM

(ANSA) - Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, la testata che ha realizzato l'inchiesta "Lobby nera", difende il lavoro dei suoi giornalisti: "Non è stata una "polpetta avvelenata", né "un'inchiesta a orologeria", ma "un lungo lavoro svolto in maniera rigorosa".

"Né il codice deontologico, né il codice civile prevedono un calendario che dica quando uscire", sostiene in un'intervista al 'Corriere della Sera', e poi "quando un'inchiesta riguarda un candidato, credo che per l'interesse pubblico debba andare in onda prima delle elezioni. Inoltre, è stato un esperimento: una collaborazione tra una testata web e un programma televisivo, 'Piazzapulita', motivo per cui è stato trasmesso giovedì sera".

Alla domanda se le 100 ore di girato saranno consegnate alla leader di FdI, Giorgia Meloni, Cancellato risponde: "Guardi, il girato oggetto della prima puntata sarà acquisito dalla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo. Poi, a mio parere questa è una forzatura: se Giorgia Meloni ritiene che l'inchiesta sia stata 'montata ad arte', ha tutti gli strumenti giuridici per far valere le sue ragioni. Ma le dico una cosa: un saluto romano non si trasforma in una stretta di mano".

"Non ritengo che l'apologia del fascismo sia folklore. In quelle sequenze ci sono dichiarazioni gravi - i canti e i riferimenti al nazismo, l'uscita sulle bombe sulle barche cariche di migranti - tanto più se fatte da o alla presenza di candidati - prosegue - poi c'è anche il tema rilevante delle forme di finanziamento, che se confermato sarebbe un illecito". Cosa si aspetta da FdI? "Credo che Giorgia Meloni abbia detto cose importanti: che quello che ha visto è inquietante, e che prenderà provvedimenti. Me lo auguro".

