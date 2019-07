“IL CREMLINO NON HA MAI DATO NESSUN SOSTEGNO FINANZIARIO A PARTITI O POLITICI ITALIANI” - IL PORTAVOCE DI PUTIN, DMITRI PESKOV, INTERVIENE SULLA VICENDA DEI PRESUNTI FINANZIAMENTI RUSSI ALLA LEGA: "NESSUNO DI NOI DALLA RUSSIA HA MAI DATO SOSTEGNO FINANZIARIO AD ALCUN POLITICO O PARTITO. NON C'È NESSUN DUBBIO"

putin salvini

LEGA: CREMLINO ALL'ANSA, MAI SOLDI A PARTITI ITALIANI

(ANSA) - Il Cremlino non ha mai dato nessun sostegno finanziario a partiti o politici italiani: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando all'ANSA la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini. "Come abbiamo già detto - ha affermato Peskov - nessuno di noi dalla Russia ha mai dato sostegno finanziario ad alcun politico o partito politico in Italia. Non c'è nessun dubbio".

LEGA:CREMLINO,POSSIBILE LA COOPERAZIONE NELLE INDAGINI

DMITRIJ PESKOV

(ANSA) - "C'è una base giuridica per la cooperazione che può essere attivata in qualsiasi momento su richiesta delle parti": lo ha detto all'ANSA il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda su una possibile cooperazione tra Russia e Italia nelle indagini sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.