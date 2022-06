30 giu 2022 10:06

“IL CREMLINO VUOLE INTROMETTERSI NELLE ELEZIONI ITALIANE” – NELLA SUA AUDIZIONE AL COPASIR, L’AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, FRANCO GABRIELLI, METTE IN GUARDIA DALLE MIRE DI PUTIN – IL PRESIDENTE DEL COMITATO, URSO: “L'ITALIA IN QUESTO MOMENTO È PAESE TARGET PER LA DISINFORMAZIONE DI RUSSIA E CINA, PERCHÉ L'ESPANSIONE DI QUESTI SISTEMI AUTORITARI ARRIVA FINO AL MEDITERRANEO E PERCHÉ L'ITALIA È IL PIÙ GRANDE PAESE EUROPEO, DOVE CI SARANNO LE ELEZIONI NEI PROSSIMI MESI E CON LA GUERRA IN CORSO…”