24 ago 2020 12:34

IL “CUCÙ” DI “REPUBBLICA”: “PER DIFENDERE L'INDIFENDIBILE RICANDIDATURA DI VIRGINIA RAGGI, LUIGI DI MAIO CORREGGE LA REGOLA FONDANTE DEL M5S E TEORIZZA CHE ‘UNO VALE UNO, MA UNO NON VALE L'ALTRO’. È VERO. MA IN CASI COME QUESTO UNA COSA È CERTA: CHIUNQUE SIA, È MEGLIO L'ALTRO…”