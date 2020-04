“DALL’ITALIA NESSUNA PROPOSTA FORMALE” – LA PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA MARTA WIECZOREK PRENDE PER IL CULO CONTE, BUONO SOLO A LAMENTARSI: “ABBIAMO CONTROLLATO, CI SONO SOLO ARTICOLI DI STAMPA” – IL “FINANCIAL TIMES” : “LA RESISTENZA DEI PAESI DEL NORD IMPEDIRÀ A CONTE DI OTTENERE I CORONABOND. L’ITALIA PUÒ ANCORA ACCEDERE COMODAMENTE AI MERCATI PER FINANZIARE I PROPRI DEFICIT, MA DATA L’ENTITÀ DEL CROLLO, NON È ESCLUSA UNA SVOLTA IN PEGGIO…”

1 – CORONAVIRUS, COMMISSIONE UE: NESSUNA PROPOSTA FORMALE DA ITALIA

GIUSEPPE CONTE IN SENATO

MARTA WIECZOREK

(LaPresse) - La Commissione Ue non ha ricevuto alcuna proposta formale italiana sull'emissione di titoli comuni che potrebbero essere discussi domani al Consiglio Ue. Lo ha detto Marta Wieczorek, portavoce della Commissione europea, durante il briefing per la stampa a Bruxelles. "Abbiamo visto gli articoli di stampa - ha spiegato la portavoce -, comunque, dopo aver controllato molto rapidamente i miei colleghi, non penso che abbiamo ricevuto nulla di concreto, per iscritto".

MERKEL RUTTE PEDRO SANCHEZ GIUSEPPE CONTE

2 – OCCHI SULL’ITALIA

Da “Financial Times” – nella rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Attenzione puntata sull’Italia, scrive il Financial Times. I leader della UE dovrebbero approvare l'uso del MES in un vertice in videoconferenza giovedì, come parte di un pacchetto di 500 miliardi di euro di misure di emergenza per la lotta al coronavirus. La resistenza della Germania, dei Paesi Bassi e di altri Stati membri del nord impedirà probabilmente a Conte e ai suoi alleati di vincere con la carta di un'emissione di debito mutualistico – i "coronabond".

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Questo lascia il premier italiano di fronte a una situazione politica poco invidiabile in patria. Il dibattito in Italia sui meriti dell'utilizzo del MES si è profondamente intrecciato con la complessa politica interna del Paese, con gli oppositori di Conte che sostengono che il meccanismo comprometterebbe la sovranità italiana, anche se il denaro arriverebbe con condizioni più leggere.

LUIGI DI MAIO, ROCCO CASALINO E GIUSEPPE CONTE GUARDANO ADORANTI E OMAGGIANO VLADIMIR PUTIN

Il suo futuro politico continua a dipendere dal continuo sostegno del Movimento Cinque Stelle, che sta conducendo un processo per scegliere un nuovo leader di partito e un dibattito interno sulla sua direzione futura che si sta dividendo tra coloro che vogliono essere più vicini al partito democratico pro-europeo e coloro che lo vedono come un nemico. "Posso capire l'ambivalenza di Conte nei confronti del MES", ha detto Erik Jones, professore di studi europei e di economia politica internazionale alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Bologna.

klaus regling

"Egli potrebbe pensare che l'unico modo per tenere insieme il Movimento Cinque Stelle sia quello di continuare a respingere il MES". A prima vista l'offerta del MES è di modesto beneficio per il bilancio, visto il crescente indebitamento dell'Italia. Il piano prevede che ogni paese possa prelevare l'equivalente fino al 2% del proprio prodotto interno lordo, che nel caso dell'Italia ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro. L'importo è relativamente modesto, a fronte di stime di indebitamento degli analisti di UniCredit per l'Italia comprese tra i 120 e i 160 miliardi di euro solo quest'anno.

MARIO DRAGHI CHRISTINE LAGARDE

recessione coronavirus

Le linee di credito del MES hanno un costo degli interessi sostanzialmente inferiore a quello che l'Italia può accedere da sola sui mercati aperti, ma la stratega di UniCredit Chiara Cremonesi stima il risparmio annuo di poco più di 700 milioni di euro prima di qualsiasi commissione. La differenza potrebbe essere dovuta al fatto che la BCE sta acquistando un gran numero di obbligazioni italiane, ha detto, che dirottano alcuni pagamenti di interessi sul debito verso il settore pubblico.

GIUSEPPE CONTE IN VIDEO CONFERENZA RECESSIONE 1

L'accesso alle linee è uno dei presupposti per sbloccare le operazioni monetarie definitive della BCE (OMT) - acquisti illimitati di debito a breve termine - che sono nate con il discorso dell'ex presidente della banca Mario Draghi "tutto quello che serve" al culmine della crisi del debito sovrano nel 2012. Riferendosi agli OMT in un'intervista al Corriere della Sera di lunedì, Klaus Regling, amministratore delegato dell'ESM, ha detto che al momento potrebbe non esserci bisogno di tali acquisti, ma "le cose potrebbero cambiare". I mercati, ha aggiunto, "sono molto volatili in questa fase". Alcuni analisti hanno sostenuto che la decisione della BCE di acquistare quasi 900 miliardi di euro di obbligazioni extra quest'anno ha fatto sembrare l'OMT ridondante.

roberto gualtieri giuseppe conte luigi di maio mario draghi christine lagarde

Secondo i verbali dell'ultimo incontro politico della BCE, l'OMT è stato progettato per affrontare i "timori infondati" di una rottura dell'eurozona - una situazione molto diversa dall'odierno shock simmetrico indotto da una pandemia. L'Italia può ancora accedere comodamente ai mercati per finanziare i propri deficit. Ma data l'entità del crollo economico del Paese, e le enormi quantità di debito che dovrà emettere, non tutti sono disposti a escludere una drammatica svolta in peggio sui mercati obbligazionari. Resta da vedere se Conte deciderà di pagare l'alto prezzo politico necessario per ridurre questo rischio.

mark rutte angela merkel jean claude juncker marcelo rebelo de sousa MARK RUTTE ANGELA MERKEL