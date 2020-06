“DE LUCA È UN NOTO TIFOSO DELLA JUVE, CHIEDA SCUSA” – STEFANO CALDORO TIRA FUORI UN VIDEO CON ALCUNE USCITE ANTI-NAPOLETANE DEL GOVERNATORE CAMPANO. NEL FILMATO SI VEDE ANCHE UNA FESTA DELLA SALERNITANA IN CUI L’ALLORA SINDACO DELLA CITTÀ MOSTRA UNA MAGLIA CON IL SUO NOME E IL NUMERO 10 MENTRE… – VIDEO

“De Luca è tifoso della Juve, chieda scusa ai napoletani”: l'attacco”

Da www.napolitoday.it

stefano caldoro vincenzo de luca

Vincenzo De Luca, noto tifoso della Juve, non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza". Così sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania. Nel post Caldoro posta anche un video dove si leggono alcune uscite dell'attuale governatore sui napoletani. Si tratta di alcuni ritagli di giornali raccolti negli anni passati.

il video di stefano caldoro contro vincenzo de luca 2

Il video mostra anche una festa della Salernitana in cui l'allora primo cittadino di Salerno mostra una maglia con il suo nome e il numero 10. Sullo sfondo i calciatori granata che saltano al coro intonato dalla piazza “chi non salta è napoletano”. Coro che fa da sottofondo al video montato, e postato sul profilo di Caldoro, intervellato anche alla voce di De Luca che urla “viva Salerno”.

vincenzo de luca stefano caldoro vincenzo de luca il video di stefano caldoro contro vincenzo de luca 3 il video di stefano caldoro contro vincenzo de luca il video di stefano caldoro contro vincenzo de luca 4 il video di stefano caldoro contro vincenzo de luca 1 vincenzo de luca stefano caldoro vincenzo de luca stefano caldoro 2 1 vincenzo de luca meme 2 vincenzo de luca meme meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 14 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 9 De Luca - coronavirus meme De Luca - coronavirus meme 3 vincenzo de luca meme 5 vincenzo de luca meme 4 vincenzo de luca meme 6 vincenzo de luca meme de luca e il coronavirus meme vincenzo de luca stefano caldoro

7 vincenzo de luca meme de luca meme