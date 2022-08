“UNA DECISIONE INFELICE ED ECCESSIVA, UNO SMACCO ALLA SUA MEMORIA” - NANDO DALLA CHIESA ATTACCA LA RAI PER AVER RIMANDATO A DOPO LE ELEZIONI LA FICTION SUL PADRE, IL GENERALE CARLO ALBERTO, UCCISO DALLA MAFIA – "MIA SORELLA RITA CANDIDATA CON IL CENTRODESTRA, HA GIA’ GRANDE POPOLARITA’, NON SARA’ UNA SERIE TV A DARGLIENE ALTRA” – “LEI NON E’ DI CENTRODESTRA, E’ BERLUSCONIANA PER VIA DEL SUO LAVORO. E’ UNA NON ALLINEATA...” - VIDEO

nando dalla chiesa

Il sociologo Nando dalla Chiesa, figlio del generale ucciso dalla mafia 40 anni fa a Palermo, in un’intervista a OGGI parla di che cosa è cambiato o non è cambiato da allora e commenta la decisione della Rai di rimandare a dopo le elezioni la messa in onda della fiction in quattro puntate con protagonista Sergio Castellitto.

Il motivo? Tra i candidati alle elezioni del 25 settembre c’è anche la sorella Rita dalla Chiesa: «Una decisione infelice, una scelta eccessiva.

È uno smacco alla memoria di mio padre», dice Nando, che aggiunge: «La tv dà grande popolarità, ma Rita ce l’ha già, non sarà una serie a dargliene altra... Mi è stato chiesto di rileggere la sceneggiatura e abbiamo concordato anche sulle licenze poetiche necessarie a un prodotto per il grande pubblico. Tenevo molto alla fiction tv perché è narrazione popolare, messaggio potente».

rita nando e simona dalla chiesa

Alla domanda se non sia in imbarazzo, lui di centrosinistra, ad avere una sorella candidata nel centrodestra risponde: «Ma è sempre stato così: io, Rita, Simona, tre fratelli che vanno d’amore e d’accordo ma che hanno idee diverse. Poi, di centrodestra… non lo è. Rita è sempre stata berlusconiana, per via del suo lavoro, per aver visto Berlusconi in azione come ideatore della Fininvest. È una non allineata».

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

E del padre dice: «Lui era lo Stato che non scappa: contro i nazisti, le Br, la mafia. Fa parte di quelle figure il cui ricordo pubblico, quasi per paradosso, cresce col passare del tempo. È accaduto con Falcone e Borsellino e ricapita ora: non ho mai visto così tanti appuntamenti e celebrazioni come per questo quarantennale».

nando dalla chiesa con rita e fabrizio nel 1984

Che cosa è cambiato da allora nella lotta alla mafia? «Il problema resta la politica che non si prende le sue responsabilità. Assistiamo a una campagna elettorale in cui non si parla di mafia. Tutti sanno che arriveranno miliardi di fondi europei… che i clan sono meno forti ma che è cresciuta la società filo-mafiosa. In una situazione simile, un Paese si mobilita: invece no».

COPERTINA OGGI - 1-8 SETTEMBRE 2022

OMICIDIO DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA rita dalla chiesa foto di bacco