24 giu 2024 11:09

“DELL’AUTONOMIA NON AVEVAMO BISOGNO. ABBIAMO BISOGNO DI UN’ITALIA UNITA E PIÙ FORTE” – NICOLA GRATTERI BOCCIA SENZA RISERVE LA RIFORMA LEGHISTA: “SONO SOLO UN PUBBLICO MINISTERO DI CAMPAGNA, MA SE LA CALABRIA È RIDOTTA A FARE VENIRE I MEDICI DA CUBA, PERCHÉ NESSUNO È INTERVENUTO?” – FORZA ITALIA SI SMARCA DAL CARROCCIO PER ANDARE A CACCIA DI VOTI AL SUD. TAJANI: “CAPISCO LE PREOCCUPAZIONI, ISTITUIREMO UN OSSERVATORIO SULLE REGIONI…” (CIOE' L'ENNESIMA ARIA FRITTA PER NON CAMBIARE NULLA)